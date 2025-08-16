台中海洋館 試營運首日門票未完售

2025/08/16 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館將於廿一日正式對外試營運，八日上午正式開賣門票，試營運期間，全面線上預約制購票，開賣首日網路購票系統因瞬間流量過大，一度出現當機狀況，但近日銷售情況不如預期，試營運首日票還剩很多，除了首個週六、日門票快售罄，其他時段門票還剩不少。

台中海洋館廠商票價資訊，全票五○○元（試營運打八折）、優待票四○○元、博愛票二五○元、六歲以下免費，至於清水與梧棲當地居民則享票價八折優惠，有民眾認為票價相較屏東海生館貴了一點，多數家長認為台中海洋館六歲以下免費，但國小學生票四○○元太貴。網友認為海洋館以全台最大水母缸、首座室內人工濕地宣傳，但似乎未奏效，開放首日適逢暑假平日，門票賣不完。

請繼續往下閱讀...

首個週六日門票快賣完

台中海洋館營運廠商海珹公司表示，因為暑假平日學生要上輔導課，家長也要上班，開幕首個週六日門票都快售罄，其他時段也持續增加。

海洋館在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，有別於傳統的展示內容與效果，請大家給予更多的支持與指教。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法