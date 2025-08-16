為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《台中》市長獎合影製光碟 挨批跟不上時代

    獲市長獎畢業生與盧秀燕合影後拿到光碟留存，家長傻眼「誰家還有光碟機」。（民眾提供）

    2025/08/16 05:30

    家長怒問「現在誰家還有光碟機」 教局︰考量雲端下載時效限制

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市每年均會安排國高中及國小獲市長獎的畢業生，跟市長盧秀燕合影，象徵祝福，今年全市有逾八千名畢業生受邀合影留念，但有家長反映，拍完照後最近竟收到「照片光碟」當場傻眼，「現在誰家還有光碟機」，批跟不上時代，便宜行事；台中市教育局指出，有贈學生實體合影照片，另考量雲端下載有時效限制與保護個資，另提供照片電子檔光碟，未來會研議以更妥適方式提供學生留存。

    選過時光碟存取照片 批市府便宜行事

    台中市今年有八○四三名畢業生獲市長獎，教育局日前安排學生分梯次跟盧秀燕合影，學生近日陸續收到合影照片，不過除實體照片外另附有一張存有照片電子檔的光碟，但不少家長收到光碟當場傻眼，因多數人家中沒有光碟機，空有光碟卻看不到內容，引發議論；有人怒問「現在誰家還有光碟機」，附來的光碟無法讀取留存，只感到市府行事跟不上時代，更不用心；也有人質疑科技日新月益下，為何不提供QR code讓大家直接下載，既省錢又環保。

    教局︰研議更妥適方式提供學生留存

    另也有人指出，儲存資料的工具多元，捨可以提供存有照片電子檔的隨身碟或記億卡，卻選擇「過時」的光碟存取照片，況且光碟「看不到、存不到」，讓學生留作紀念的好意竟流於形式，未考慮實用性下，徒讓學生收到無用光碟，失去紀念意義與價值。

    教育局指出，今年市長獎畢業生與市長合影後有提供實體照片讓學生留存，另提供照片電子檔案，考量雲端下載具時效限制，且涉及肖像權與個資保護，故以光碟方式提供照片電子檔；家長或學生若遇有檔案下載問題，可以電洽惠文高中學務處，會提供協助。

    教育局指出，未來將持續評估便利性、永久保存性及個資保護等面向，與各校研議更妥適的提供方式，讓得獎學生與家長能永久保存這份榮耀。

    台中市國高中及國小獲市長獎的畢業生，跟市長盧秀燕合影，畢業生提出各式創意動作。（市府提供）

