    首頁　>　生活

    中信反毒基金會10週年成果展 拾光島闖關 挑戰當拒毒勇者

    中信反毒基金會董事長辜仲諒（後排左3）鼓勵民安國小棒球隊，以球員為榜樣，養成良好運動習慣、遠離毒品危害。（中信反毒基金會提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者羅碧／台北報導〕為讓更多人重視毒品問題，中國信託反毒教育基金會（簡稱中信反毒基金會）即日起到十七日，上午九時至下午六時，在國立台灣科學教育館，舉辦十週年成果展《拾光島：十年淬鍊，拒毒勇者的誕生》，要號召全民化身為冒險者，勇闖六大展區、五個關卡，挑戰成為真正的拒毒勇者。

    台北市長蔣萬安、法務部政務次長黃世杰及中信反毒基金會董事長辜仲諒等人，昨天共同出席成果展記者會，為毒品防制工作盡一份力。蔣萬安致詞時表示，從展覽中，可以看見十年來基金會投入的心力、產生的成果、發揮的影響力，非常巨大，感謝辜董事長以及各位董事的付出。

    中信反毒基金會十週年成果展以「拾光島」命名，除了將十年推行反毒防制工作的成果，隱藏在「拾光島」裡，也將反毒教育最關鍵的生活技能核心，包含：情緒覺察、團隊協作、毒品風險辨識等融入關卡中，結合主題卡片、投球互動、圖像溝通、迷思判斷與紙飛機投擲等遊戲方式，要讓每一位參觀的大小朋友都能成為真正的拒毒勇者，活動詳情可上該會官網查詢。

    中信反毒基金會為全台唯一企業捐助的專職反毒教育機構，長期與政府部門合作，攜手專家學者共同推動毒品防制教育，根據法務部最新統計，台灣毒品新生人口數從二○一五年一萬七千多人至二○二四年底大幅下降至八千九百人，施用一、二級毒品的藥癮者再犯率也由四十四．三％下降至二十四．八％，顯見毒品防制工作，不管在預防教育或者降低再犯兩個面向，都有初步成果。

