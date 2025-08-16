為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱傷害 建築工人生產力損失最高41%

    中研院環境變遷研究中心與該院資科所、我國勞動部、美國哈佛大學合作研究發現，在戶外高溫環境工作下，建築工人損失的生產力最高超過４成。（中研院提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣夏日高溫高濕，曝曬在日頭下的建築工人不只可能有熱傷害，還會嚴重影響生產力。中研院環境研究變遷中心研究員龍世俊團隊與該院資科所、勞動部及美國哈佛大學合作，實測雙北十個建築工地一○一名建築工在環境熱壓力下，生產力損失最高達四十一．三％。

    中研院與美哈佛大學研究 登國際期刊

    龍世俊表示，建築業等為勞力密集產業，該研究在台灣最炎熱的六月到八月期間，實際赴大台北地區十個建築工地，實測一○一名勞工的環境熱壓力，再透過哈佛大學依照各溫度損失的體能等推估損失的生產力。

    龍世俊指出，建築戶外工作依任務類型可分為輕中重三類，因熱壓力影響體能，導致的生產力損失約廿九％至四十一．三％不等。

    龍世俊舉例，若一名工人原本能在正常條件下每小時完成一百塊磚的搬運工作，熱壓力下的工作效率可能下降至五十九至七十一塊磚，這種生產力損失最終可能延長工期，增加建設成本，甚至影響企業市場競爭力。

    龍世俊建議工班可調整施作時間，或透過上午班、下午班等兩班制輪作室內外工程，降低熱壓力風險，也保持生產力。相關研究刊登於「自然─城市」（Natural cities）期刊。

