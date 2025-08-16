官我什麼事》吳誠文：體育學門血研究 高達97案

國科會主委吳誠文批評，體育學門用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。（記者陳宇睿攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」案，教授陳忠慶執行國科會精準運科計畫、教練周台英逼隊員抽血，引爆體育界只顧研究不顧人權的研究倫理陋習，國科會主委吳誠文接受本報「官我什麼事」節目專訪，批評體育學門尚未跟上腳步，用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。

台師大女足案掀起風波後，行政院長卓榮泰要求全面檢討，教育部、國科會、體育署皆啟動全面清查，最新清查發現國科會體育學門涉及血液樣本的研究就高達九十七案。

吳誠文表示，體育教師一是競技運動型，另一類則從事學術研究，兩者混合產生很多問題，他們從體育運動背景到大學當老師，然而大學教職的制度設計，即便是體育老師，也被冠上講師、副教授、教授等名稱，走上「寫論文拚升等」的道路。

吳誠文批評，對實務型教師用數字管理不正確，而且不只體育，有可能非常好的作曲作詞家、聲樂家、藝術家，其表現對世界影響非常廣大，也用發表論文評量、獎勵、升等嗎？「這是非常荒謬的事情！」

不合時宜的辦法 趁機拿掉

「那些不合時宜的辦法，都是教授們自己訂的！」吳誠文鼓勵，各大學應趁機好好檢討，把不合時宜的辦法（教師評比、教授升等、獎勵）拿掉，強調教育部跟國科會早已無限制框架，若還停留舊威權，將無法進步。

體育界威權思想 已格格不入

吳誠文也從女足抽血案反思體育界，直接點出，台灣的運動領域，如各單項協會發展數十年至今都無改變，「其實跟中國做法很類似，停留在威權、極權制度」，但台灣已經走入自由民主國家，這些舊威權遺留的做法早已格格不入。

學者為衝KPI 逼學生念博士

吳誠文也反思論文掛名問題，如申請國科會計畫沒貢獻卻掛名共同主持人，或有教授指導學生卻永遠論文掛名首位等，應由各領域同儕討論普世認可的做法，更批評過去五年五百億追求「論文KPI」，學者為衝KPI逼學生念博士，讓學生比碩士同儕少賺好幾年，導致對博班失望，大學必須自省改善，邁向頂尖，不要讓自己淪為「論文代工」產業。

