為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    官我什麼事》吳誠文：體育學門血研究 高達97案

    國科會主委吳誠文批評，體育學門用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。（記者陳宇睿攝）

    國科會主委吳誠文批評，體育學門用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。（記者陳宇睿攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」案，教授陳忠慶執行國科會精準運科計畫、教練周台英逼隊員抽血，引爆體育界只顧研究不顧人權的研究倫理陋習，國科會主委吳誠文接受本報「官我什麼事」節目專訪，批評體育學門尚未跟上腳步，用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。

    台師大女足案掀起風波後，行政院長卓榮泰要求全面檢討，教育部、國科會、體育署皆啟動全面清查，最新清查發現國科會體育學門涉及血液樣本的研究就高達九十七案。

    吳誠文表示，體育教師一是競技運動型，另一類則從事學術研究，兩者混合產生很多問題，他們從體育運動背景到大學當老師，然而大學教職的制度設計，即便是體育老師，也被冠上講師、副教授、教授等名稱，走上「寫論文拚升等」的道路。

    吳誠文批評，對實務型教師用數字管理不正確，而且不只體育，有可能非常好的作曲作詞家、聲樂家、藝術家，其表現對世界影響非常廣大，也用發表論文評量、獎勵、升等嗎？「這是非常荒謬的事情！」

    不合時宜的辦法 趁機拿掉

    「那些不合時宜的辦法，都是教授們自己訂的！」吳誠文鼓勵，各大學應趁機好好檢討，把不合時宜的辦法（教師評比、教授升等、獎勵）拿掉，強調教育部跟國科會早已無限制框架，若還停留舊威權，將無法進步。

    體育界威權思想 已格格不入

    吳誠文也從女足抽血案反思體育界，直接點出，台灣的運動領域，如各單項協會發展數十年至今都無改變，「其實跟中國做法很類似，停留在威權、極權制度」，但台灣已經走入自由民主國家，這些舊威權遺留的做法早已格格不入。

    學者為衝KPI 逼學生念博士

    吳誠文也反思論文掛名問題，如申請國科會計畫沒貢獻卻掛名共同主持人，或有教授指導學生卻永遠論文掛名首位等，應由各領域同儕討論普世認可的做法，更批評過去五年五百億追求「論文KPI」，學者為衝KPI逼學生念博士，讓學生比碩士同儕少賺好幾年，導致對博班失望，大學必須自省改善，邁向頂尖，不要讓自己淪為「論文代工」產業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播