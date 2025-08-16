丹娜絲、728災後重建600億 明年執行完畢

立法院院會昨日三讀通過「丹娜斯颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」。（記者陳逸寬攝）

2025/08/16 05:30

立院三讀通過 補助經費專款專用 地方政府不得移作他用

〔記者劉宛琳、楊金城、楊媛婷／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限六百億元，重建包括農業、電力、水利等九大項目；補助經費為專款專用，地方政府不得移作他用。賴清德總統表示，政府會繼續與全國人民攜手、不分中央地方，讓鄉親早日回復正常生活，風雨過後，台灣會更加溫暖、堅強。

總統：感謝立院挺災民

賴總統在臉書表示，從丹娜絲颱風的強風到近期的罕見豪雨，是台灣社會共同經歷的重大挑戰，除了仍積極調度工班的前進指揮所與全體同仁，他也要特別感謝立法院，不分黨派、達成共識，以人民的生活為最優先，力挺災民度過難關。

根據立院通過版本，特別條例適用範圍為台南、高雄、嘉義縣市、屏東、台中、彰化、南投、雲林、苗栗、花蓮、台東等致災地區。復原重建九大項目包括農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水及瓦斯燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進。

條文明定，為因應災區重建工作緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，特別預算案未完成法定程序前，先行支付一部分，並送立院備查。條文也規定，中央各部會應於本條例施行後兩個月內提出災後復原重建計畫。

施行時間部分，條文明定自公布日施行至一一五年十二月卅一日，但水利、電力和通訊部分施行至一一六年十二月卅一日；施行期間屆滿，若須延長得經立法院同意。

廠商估價、備料過久 台南1.7萬戶放棄媒合修繕

遭丹娜絲重創的台南市，屋損超過廿平方公尺以上申請慰助金約二萬一千五百戶，雲嘉南災後復原前進指揮所和南市府媒合營造商協助修繕，連日來逐戶詢問，訪視率九十五％、近二萬件，共約一萬七千戶表示，不需媒合。

民眾不需要政府媒合修繕的原因多樣，有的是等不及媒合已叫工自行修繕，或是災損非屬住宿空間、空屋、拆除等因素無需媒合，也有不少災民是因無力負擔修屋費用，更有部分災戶指政府營造商估價、備料等工時間過久放棄媒合，總計至昨天完成簽約累計三四八戶，施工中九十二戶，完工五十九戶。

農業部統計至昨日下午五時，中颱楊柳造成全台農損超過四．一億元，以釋迦受損最嚴重，自七月以來連續風災與豪雨，全台農損已逾四十二億元，農業部已公告天災救助與低利貸款地區與品項，台東除稻米外的農產全品項與畜產全品項皆納入。

許多屋頂鐵皮屋因等備料，施工時間一延再延。（記者楊金城攝）

台南新營土庫一處屋頂在丹娜絲颱風過境時被掀翻，至今仍未修復，受災戶盼政府媒合的營造商施工要加快。（記者楊金城攝）

