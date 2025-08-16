為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    反核三重啟 周春米︰不能霸凌屏東人

    核三重啟公投「不同意」屏東晚會，昨晚在屏東孔廟旁草坪舉行。 （記者葉永騫攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕核三重啟公投「不同意」屏東晚會，昨晚在屏東孔廟旁草坪舉行，縣長周春米、立委鍾佳濱、徐富癸及公民團體代表到參與參加，堅絕反對核三重啟，周春米表示，台灣好不容易走到非核家園，沒有想到立法院兩個政黨粗暴、草率強行闖關，修了核管法，以全民公投來壓迫我們，這樣霸凌屏東人，我們無法接受。

    周春米說，台灣走到非核家園是大家的共識，但核三停役前國民黨、民眾黨卻修法，推翻台灣的共識，欺負屏東人，因為只有拿屏東的核三來討論，沒有核一及核二，讓屏東人無法接受，她呼籲屏東人一定要堅持站出來投下不同意。

    立委鍾佳濱、徐富癸說，核三公投是「投心酸的」，核三公投是場政治騙局，若真要討論核能政策，應該是要核一、核二、核三一起討論，為什麼只有講核三，很明顯就是黃國昌要選新北市長，他不敢得罪新北市人，所以就占屏東人的便宜，所以核三公投絕對不是為了國家社會的發展，而是政治陰謀。

    而屏東恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建計畫，核三廠電力開發協助金挹注四百五十萬，引發討論，凸顯偏遠地區建設經費的匱乏與挑戰，地方認為「核三廠」的電力開發協助金（簡稱電協金）補助跟地方有特殊「連結」。

