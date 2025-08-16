屏東青春祭 逛市集體驗學生社團

屏東青春祭從昨起到17日一連3天在屏東公園舉行，開幕活動青少年熱歌勁舞。（記者葉永騫攝）

2025/08/16 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東青春祭從昨天起到十七日一連三天在屏東公園舉行，現場有雙舞台，近百個隊伍參加演出，從熱舞到搖滾、從民謠到街舞，青春的節奏一刻都不停歇，讓屏東公園椰林大道，成為一場大型的青少年派對，屏東縣長周春米昨天到場參加，鼓勵青少年們展現青春和才華讓大家都看見，也讓整個場面熱相當熱烈，充滿青春氣息。

開幕活動一開始由屏東各校高中的熱舞社、熱音社、民吉社學生一同演出青春祭主題曲《青春。夢》，學生社團與縣長同台演出，精彩的表演帶動了整個氣氛，接著就由每個隊伍輪流上台表演，展現自我，除了精彩演出外，亦設有近四十個學生社團的體驗攤位。

縣長周春米表示，最近屏東下了好久的雨，但是青少年的青春無敵把太陽帶來了，看到大家的表演相當精彩，希望勇敢的展現自我，讓自己的才華讓大家看見，她也實地走訪學生社團攤位，體驗由學生自主設計的互動活動，如屏東女中「花生研滑社」滑板體驗、屏東高中「陶藝社」陶藝手作、內埔農工「拳擊社」拳擊體驗等，展現對學生創意的高度肯定與支持，現場氣氛熱烈，亦獲得青年學子熱烈回應。

這次活動為營造整體青春氛圍，市集攤商一同響應穿著學生制服與場域風格的服裝相互呼應，讓整體視覺與參與感更加一致，活動現場充滿青春氣息，整體視覺充滿了參與感。

縣府社會處表示，學生透過登台演出不僅可強化學生公共參與的自信與認同，也可逐步培養自我價值與社會連結能力。

