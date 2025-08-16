為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　生活

    稻米除外 台東楊柳農損全品項現金救助

    立委陳瑩（中）、莊瑞雄（左）與農業部協調後，農業部昨宣佈全縣全品項現金救助。（立委莊瑞雄服務團隊提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕十四日立委陳瑩、莊瑞雄向農業部長陳駿季建議儘速公告台東農損「全縣全品項」且「免現勘」。農業部昨公告，台東農損除稻米「全縣全品項」現金救助，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴項目「免現勘」。

    陳瑩、莊瑞雄催速 農業部公告

    由於目前稻米正插完秧，淹水基本無受損。農業部昨天公告現金救助—台東縣「農產業全品項（稻米除外）」，包括香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴，經農業部認定並查證，得「免勘查」。

    楊柳颱風造成台東番荔枝落果達六至七成，大目釋迦中期果幾乎全毀；香蕉園則成片倒伏、攔腰折斷；番石榴果樹枝條折裂、落果；文旦值中大果期，枝幹被強風吹斷，亦難以倖免。

    香蕉、文旦柚等4項作物免現勘

    農民表示，再過一週至一個月，各項釋迦如中、大果皆能陸續收成，「被颱風先搶收」實在欲哭無淚，資產皆已投入，先不論是否有重新種作的能力，若無政府援助根本沒重新種作的勇氣。

    依據農業部統計，截至十四日十七時總損失達三億五千五百四十萬元，其中台東即佔三億元，農業部除農損補助及低利貸款協助外，農、漁、畜牧產業也提出協助方案與措施。陳瑩強調，這次楊柳颱風有八成五的農損在台東，政府應該做農民堅強的後盾，協助農民重整生產，儘快恢復農園與家園的生機。

