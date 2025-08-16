軍機、高速船支援金門疏運

楊柳颱風造成台金空中交通停擺一天半，交通部金門航空站啟動「ABC計畫」疏運。（記者吳正庭攝）

2025/08/16 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕楊柳颱風造成台金空中交通停擺一天半，金門機場有許多滯留旅客，交通部金門航空站啟動「A計畫（加班機）」、「B計畫（加開班船）」、「C計畫（加開軍機）」，除立榮、華信航空加班機，也利用正在執行「藍色公路」到金門的「雲豹」高速船載客，國防部更加開5架次軍機支援疏運；金門航空站表示，僅剩少數往台中旅客，其餘5百多名旅客都已返台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法