癌友想當爸媽有望 凍卵、取精9月起補助

衛福部國健署昨宣布，9月1日起試辦「醫療性生育保存補助方案」。（記者邱芷柔攝）

2025/08/16 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕當爸媽的希望不該因罹患癌症而終止！衛福部國健署昨宣布，九月一日起試辦「醫療性生育保存補助方案」，提供年輕癌友凍卵、取精補助，女性每次最高七萬元、男性八千元，每人終身最多補助二次，首年預估六百人受惠。

補助對象為十八至四十歲、具國籍，罹患第○至第三期乳癌或血液癌（如白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤），且經醫師評估後續治療可能影響生育能力者。病友須先由醫療院所評估轉介，療程結束後，由院所向國健署申請補助。全台目前有卅五家特約人工生殖機構可辦理。

請繼續往下閱讀...

乳房醫學會理事長陳芳銘指出，每年約二萬名乳癌新發病例，其中二千人未滿四十歲，但治療後，僅約一成能成功生育。研究顯示，乳癌患者懷孕後復發率可降三成、死亡率降四成。凍卵是保存生育力最有效方法，成功率可提升至四成。

血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，「病人好不容易走到人生第二階段，不該留下遺憾。」生殖醫學界也肯定此政策與歐日接軌，鼓勵更多癌友保存未來生機。

衛福部次長林靜儀表示，新政策不僅減輕病友負擔，也建立本土生育保存制度，將視成效擴大至其他疾病。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法