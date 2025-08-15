4個月遭撞7次！彰市彰南路庇護島 設反光桿保護

彰化市彰南路庇護島上裝設四支反光桿，周邊部署五支三角錐團團包圍。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路道路改善工程已完工，不料發生多起轎車、休旅車「騎」上沿線路口十五座庇護島事件，公路局彰化工務段將所有庇護島都裝設四支反光桿，周邊再部署五支三角錐，仍然被撞，總計四個多月發生七起撞擊事故。工務段長廖志彬表示，將再研究改善方案。

彰化工務段︰再研究改善方案

公路局彰化工務段在十五座庇護島上，分別加裝四支反光桿，每支高約四十公分，加上原有庇護島二十公分的高度，形同增高到六十公分，周邊再部署五支三角錐，形同將庇護島團團包圍。

用路人指出，下次應該裝直徑一公尺的鐵柱，「看誰比較勇」；還有人稱三寶切西瓜切習慣了，完全不是設施的問題，而是人的問題，過路口沒在看，「駕照用雞腿考的」；更有用路人戲稱，庇護島應該是用來保護行人，如今都「自身難保」，還要反光桿、三角錐來保護，變成「需要庇護的庇護島」，簡直是彰化奇景。

廖志彬表示，接連被撞也很無奈，但會持續研議改善方案，不過仍呼籲用路人在經過路口時能減速慢行，小心通過以策安全。

