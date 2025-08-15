楊柳「風」狂 重創南投、台中高山蔬果

梨山蜜蘋果不敵楊柳颱風侵襲，滿地落果。（記者張軒哲攝）

2025/08/15 05:30

〔記者陳鳳麗、張軒哲／綜合報導〕楊柳颱風十三日快閃台灣，中部地區雨量不多，但風力強勁，夏季蔬果、花卉主要產區的南投縣仁愛鄉、埔里鎮，有不少網室等設施被吹壞，也有花苞折斷、瓜果掉落情況，大梨山地區則有雪梨、高接梨、蜜蘋果等果園受創嚴重。行政院中部服務中心昨已反映農糧署，農糧署表示，農業部將召開專家會議討論，應很快會列入救助範圍。

農糧署︰農業部將開會納救助

仁愛、埔里地區是國內夏季蔬菜、水果及花卉的主要產區之一，楊柳颱風帶來的強風造成埔里的木瓜、火鶴、百香果等作物受損，而合成、籃城、牛眠、福興等里的網室也受損嚴重，已有不少農民向公所通報受災。

仁愛、埔里網室毀 瓜果掉落

合成里大坪頂吳姓農民表示，木瓜園的網室設施因七月廿六日豪雨毀損，最近才修好，又被楊柳颱風全吹壞，光是設施損失就要上百萬元，強風也影響木瓜生長，多數無法收成。

仁愛鄉農會指出，仁愛鄉包括高麗菜、美生菜、櫛瓜、佛手瓜，以及清境地區的香水百合，種在迎風面的都受災嚴重，而溫、網室、棚架等農業設施也難逃狂風摧殘，農業設施損壞也事關後續復原的進度，盼政府能協助度過難關，爭取全品項及設施納入農業天然災害現金救助。

行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫表示，了解兩鄉鎮農業受損情況後已向農糧署反映，請中央儘速啟動農損救助。

農糧署則強調，農業部就楊柳颱風的農損情況，將召開專家會議，擬定列入農業天然災害現金救助品項，以及設施損壞補助措施。

大梨山區蘋果、梨 受損逾千萬

另外，楊柳颱風強風也重創大梨山地區高海拔區果園，以雪梨、高接梨、蜜蘋果及多種梨品種受創最為嚴重，迎風面果園落果高達五成。台中市府農業局統計，和平區農作物被害面積八十五公頃，損害程度廿％，主要受害作物面積為梨及蘋果，損失金額計一四三七萬元。

埔里鎮大坪頂的木瓜園網室設施都被強風吹壞。（埔里鎮公所提供）

