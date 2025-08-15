為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    酷澎攜手教育部 扎根培育資安人才

    Coupang酷澎資安總監周彥儒（右）與AIS3計畫主持人、台科大資工系鄧惟中教授（左）合影，共同推動資安教育向下扎根。（Coupang酷澎提供）

    Coupang酷澎資安總監周彥儒（右）與AIS3計畫主持人、台科大資工系鄧惟中教授（左）合影，共同推動資安教育向下扎根。（Coupang酷澎提供）

    2025/08/15 05:30

    〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎秉持科技創新核心，持續擴大投入資源推動數位信任，並積極響應政府資安人才培育政策；Coupang酷澎資安總監周彥儒日前參與教育部暑期新型態資安實務實習課程（AIS3），向高中以上的資安新生代分享Threat Modeling（威脅建模），鼓勵資安專業青年認識資安防守，建構堅實台灣資安防護網。

    周彥儒表示：「有別於資安社群常見的攻擊練習，企業內部資安團隊透過Threat Modeling（威脅建模）識別潛在風險與漏洞，讓防禦工作能在問題發生前就早期部署。這種主動式的安全分析不僅能降低資安事件發生機率，也能有效減少修補成本與營運風險，對保護客戶資料與商業機密至關重要。」

    Coupang酷澎不僅強化內部資安防護，更讓資安成為企業營運的共同責任，此次分享正是將實務經驗轉化為教育資源，期望啟發年輕世代投入資安領域。

    Coupang酷澎在全球營運版圖佈設嚴密資訊安全網，透過多方面安全測試和演練發掘潛在風險，增加防禦縱深，維護顧客交易與個資安全。在遵循「個人資料保護法」等法規基礎上，Coupang酷澎於二○二四年挹注逾十八億元提升資安防護力，並取得ISO 二七○○一、二七○一七、二七七○一、PCI DSS等國際資安認證，展現企業對資安治理的高度承諾。

    繼四月份於大專院校舉辦「資安教育週」講座，Coupang酷澎將持續深化與政府及學界合作， 推動資安教育與技術創新，共同打造更安全的數位環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播