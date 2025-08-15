酷澎攜手教育部 扎根培育資安人才

Coupang酷澎資安總監周彥儒（右）與AIS3計畫主持人、台科大資工系鄧惟中教授（左）合影，共同推動資安教育向下扎根。（Coupang酷澎提供）

2025/08/15 05:30

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎秉持科技創新核心，持續擴大投入資源推動數位信任，並積極響應政府資安人才培育政策；Coupang酷澎資安總監周彥儒日前參與教育部暑期新型態資安實務實習課程（AIS3），向高中以上的資安新生代分享Threat Modeling（威脅建模），鼓勵資安專業青年認識資安防守，建構堅實台灣資安防護網。

周彥儒表示：「有別於資安社群常見的攻擊練習，企業內部資安團隊透過Threat Modeling（威脅建模）識別潛在風險與漏洞，讓防禦工作能在問題發生前就早期部署。這種主動式的安全分析不僅能降低資安事件發生機率，也能有效減少修補成本與營運風險，對保護客戶資料與商業機密至關重要。」

Coupang酷澎不僅強化內部資安防護，更讓資安成為企業營運的共同責任，此次分享正是將實務經驗轉化為教育資源，期望啟發年輕世代投入資安領域。

Coupang酷澎在全球營運版圖佈設嚴密資訊安全網，透過多方面安全測試和演練發掘潛在風險，增加防禦縱深，維護顧客交易與個資安全。在遵循「個人資料保護法」等法規基礎上，Coupang酷澎於二○二四年挹注逾十八億元提升資安防護力，並取得ISO 二七○○一、二七○一七、二七七○一、PCI DSS等國際資安認證，展現企業對資安治理的高度承諾。

繼四月份於大專院校舉辦「資安教育週」講座，Coupang酷澎將持續深化與政府及學界合作， 推動資安教育與技術創新，共同打造更安全的數位環境。

