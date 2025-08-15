智慧雨林產業創生 餐飲、健康照護先示範

行政院會昨日通過「智慧雨林產業創生計畫」，自今年至2029年推動，先以服務業及醫療產業為示範，明年將擴及到工業部門，規劃5年投入45億元。（行政院提供）

2025/08/15 05:30

明年擴及工業部門 預估帶動提升4.8億元產值

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過五年四十五億元的「智慧雨林產業創生計畫」，經濟部說明，該計畫今年啟動，先選定「智慧餐飲」和「健康照護」產業先行示範，明年擴及工業部門，預估帶動提升四．八億元產值。

政院通過5年45億計畫

經濟部指出，今年先選定智慧餐飲與健康照護，針對產業面臨的問題及需求，由經濟部、數發部、國科會、教育部與全國各區學研機構密切合作，以跨部會及產學研合作方式，提供中小企業實用的數位及AI轉型方案，同時因應產業需求培育AI人才及校園AI人才，解決廣大中小企業面臨人才缺乏的問題，在少子化、高齡化的限制條件下，成功升級轉型。

經濟部中小及新創企業署長李冠志指出，該計畫自年初就開始投入並推動，今年設定是示範計畫的推展，至於明年起則將涵蓋健康照護、智慧農畜牧、智慧餐飲、智慧零售及智慧服務等，接下來將透過示範計畫加速擴散。

至於未來預期成效，李冠志表示，智慧餐飲部分，十六案中將擴散觸及一千家，產值提升二．四億元；健康照護部分則是選出十一案應用將導入一一○家，產值提升二．四億元，透過AI應用提升服務量能。

