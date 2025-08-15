狼醫續看診引反彈 衛福部研議停職撤照

衛福部「狼醫查詢平台」正式上線，但名單上的「七匹狼」仍有三名醫師繼續執業。（記者邱芷柔攝）

2025/08/15 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部「狼醫查詢平台」正式上線，但名單上的「七匹狼」仍有三名醫師繼續執業，且平台僅納入二○二三年「性平三法」修法後經判決確定的案件，已確定違反醫療倫理卻未進入司法程序者恐被隱匿，引發朝野立委砲轟。衛福部昨天表示，將於八月下旬召集醫師團體與法規專家，討論涉案醫師在調查期間是否應立即停職，以及判決確定後是否一律撤銷執照，盼找出「合法又合乎大家期待」的方案。

找出合法又合乎大家期待方案

目前平台可查到六名醫師與一名醫事放射師，其中四人已停業，其餘三人顯示執業縣市。國民黨立委陳菁徽昨質詢時指出，這三名醫師之所以還能執業，是因為尚未被送交懲戒，「醫師法」第廿五條的懲戒機制形同虛設，且涉及同行的案件全數缺漏。

民進黨立委林淑芬也批評，現行平台是「敷衍社會」，對於判決前、僅有懲處紀錄或已確認的案件都不揭露，讓遭懲戒的醫師仍可跨縣市擔任主管職，無法回應社會期待。

衛福部長邱泰源回應，平台將持續優化，並與司法院建立資料介接避免遺漏，下一階段會揭露性平事件的懲戒資料，因分散在地方政府且格式不一，需先統一，預計半年內完成。

衛福部醫事司副司長劉玉菁補充，「醫師法」第廿五條的相關函釋已完成，將在八月中旬提供地方衛生局與醫師公會，作為一致懲戒依據，停職與永久禁業的規範，會在八月下旬會議中討論。

