醫院急診出入口 二手菸重災區

2025/08/15 05:30

淡水馬偕設置禁菸鈴 義大開發專利菸霧偵測器防制

〔記者林惠琴／台北報導〕國內法定禁菸場所超過三．三萬處，但國健署調查發現，這些場所二手菸暴露率從二○二二年四％上升至七．一％，重災區是醫療院所外的急診出入口、停車場附近等地；從二○二三年三月廿二日菸害防制法修正擴大禁菸空間以來，相關違法吸菸、未張貼明顯禁菸標示已開罰逾九千件，金額超過四千六百萬元。

衛生局開罰逾9千件 金額4600萬元

國健署菸害防制組簡任技正陳麗娟表示，國人吸菸行為調查顯示，去年醫療院所、各級學校、室外運動場所，以及休閒、娛樂、消費室內場所等禁菸公共場所二手菸暴露率為七．一％，最常見地點是醫療院所外，其次是大學。不過，像是淡水馬偕醫院已於吸菸熱點設置禁菸鈴，義大醫院更開發專利「菸」霧偵測器。

國健署也委託消基會在去年五至十月以明訪（實地訪查）及暗訪（不定點不預期實地觀察）方式，了解禁菸場所法令遵循情形。

超商常有人抽菸 校園赫見菸蒂

消基會秘書長陳雅萍指出，明訪抽樣四二九處，十四處發現違規吸菸行為人，其中六處為醫療機構，尤其容易在急診出入口或停車場附近吸菸，可能與親友生病有關，其餘尚有房仲業、超商及咖啡店騎樓。同時在七十二所學校中，發現十所樓梯間有菸蒂，但未必是學生，有可能是其他校園訪客留下。

暗訪方面，觀察六一二○家禁菸場所，有五十家主要入口處未張貼禁菸標示，以餐飲店及公眾消費室內場所居多。此外，也在兩處發現吸菸行為人，分別為醫院與機場。

陳麗娟提醒，禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應吸菸有關器物，違規可處場所負責人一萬至五萬元罰鍰；在禁菸場所吸菸可處二千元至一萬元罰鍰。

