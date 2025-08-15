為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    醫院急診出入口 二手菸重災區

    國健署提醒民眾遵守禁菸規範，打造無菸環境。（國健署提供）

    國健署提醒民眾遵守禁菸規範，打造無菸環境。（國健署提供）

    2025/08/15 05:30

    淡水馬偕設置禁菸鈴 義大開發專利菸霧偵測器防制

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內法定禁菸場所超過三．三萬處，但國健署調查發現，這些場所二手菸暴露率從二○二二年四％上升至七．一％，重災區是醫療院所外的急診出入口、停車場附近等地；從二○二三年三月廿二日菸害防制法修正擴大禁菸空間以來，相關違法吸菸、未張貼明顯禁菸標示已開罰逾九千件，金額超過四千六百萬元。

    衛生局開罰逾9千件 金額4600萬元

    國健署菸害防制組簡任技正陳麗娟表示，國人吸菸行為調查顯示，去年醫療院所、各級學校、室外運動場所，以及休閒、娛樂、消費室內場所等禁菸公共場所二手菸暴露率為七．一％，最常見地點是醫療院所外，其次是大學。不過，像是淡水馬偕醫院已於吸菸熱點設置禁菸鈴，義大醫院更開發專利「菸」霧偵測器。

    國健署也委託消基會在去年五至十月以明訪（實地訪查）及暗訪（不定點不預期實地觀察）方式，了解禁菸場所法令遵循情形。

    超商常有人抽菸 校園赫見菸蒂

    消基會秘書長陳雅萍指出，明訪抽樣四二九處，十四處發現違規吸菸行為人，其中六處為醫療機構，尤其容易在急診出入口或停車場附近吸菸，可能與親友生病有關，其餘尚有房仲業、超商及咖啡店騎樓。同時在七十二所學校中，發現十所樓梯間有菸蒂，但未必是學生，有可能是其他校園訪客留下。

    暗訪方面，觀察六一二○家禁菸場所，有五十家主要入口處未張貼禁菸標示，以餐飲店及公眾消費室內場所居多。此外，也在兩處發現吸菸行為人，分別為醫院與機場。

    陳麗娟提醒，禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應吸菸有關器物，違規可處場所負責人一萬至五萬元罰鍰；在禁菸場所吸菸可處二千元至一萬元罰鍰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播