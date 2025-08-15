颱風豪雨1個月 毀農產41億

7月迄今接連颱風、西南氣流豪雨，楊柳強風造成屏東、台東香蕉樹齊腰折斷。（民眾提供）

2025/08/15 05:30

屏東香蕉挺不過 楊柳過後全折腰 台東滿地釋迦落果 農民哀號

〔記者楊媛婷、劉人瑋、葉永騫、鄭景議、吳亮儀、林惠琴／綜合報導〕中颱楊柳已遠離台灣，截至昨日下午五時，國內農損金額約三億五五四○萬元，主要受損作物為台東釋迦；如果計入七月丹娜絲風災及隨後的連續豪雨，一個多月來累積農損已超過四十一億元。

七月迄今接連颱風、西南氣流豪雨，近日又遇中颱楊柳帶來強風豪雨，農業部統計顯示，楊柳導致國內的農業損失約三億五五四○萬元，受損最嚴重的是台東的釋迦，金額約一億九八九八萬元。有釋迦農哀嘆，為了防災，日前緊急套袋一萬二千多顆，強風襲來滿地落果，只剩下二千多顆，欲哭無淚。

屏東有蕉農埋怨，種植的香蕉前二次天災時大部分都成斷枝殘葉，這次楊柳通過，把剩下不多的香蕉再吹一次，今年農作已被掃光光。

農糧署主秘陳立儀表示，楊柳風災主要影響的是台東的大目釋迦，受損約五成，台東香蕉也嚴重受損，但香蕉主要產區仍在台中、高雄等地，受損較輕微。

氣象參數型保單 6種水果達理賠標準

農金署檢視農業保險氣象參數型保單，其中釋迦、棗子、柚子、柑橘、蓮霧、木瓜等六項氣象參數型保單達到理賠標準，估算有二五一○位農民符合理賠條件，金額約一．九億元，投保釋迦保險的一三四三位農民可獲賠一．七億元，柚子有七八○位農民可獲賠一三○八萬元，自丹娜絲風災與連續豪雨迄今的農業保險理賠金額已累積達二．四億元。

農金署副署長周妙芳表示，在保險期間、約定保險的金額內，理賠不會只以一次為限，如柚、棗、柑橘、蓮霧、木瓜等農業保險已啟動第二次理賠。

蔬菜供應量 估8月下旬後逐步回穩

因應產地蔬菜復耕，農糧署副署長陳啟榮表示，今起在全聯、大全聯、愛買等通路推優惠高麗菜專區，全聯還有平價蔬菜專區，可供民眾選購，預估蔬菜供應會在八月下旬後逐步回穩。

中央災害應變中心統計，楊柳颱風造成一人失蹤、一四三人受傷。失蹤者為前日嘉義縣布袋鎮好美里堤防釣魚的廿八歲林姓男子，遭海浪捲走。

交通部公路局昨天巡察仍有五處省道路段災阻，包括台八線、台廿線、台廿一線等，沿途經過花蓮縣秀林鄉、高雄市桃源區、台東縣海端鄉、南投縣信義鄉。

健保署提醒，若災區民眾有就醫需求，但手邊沒有健保卡，仍可以照常求診，各特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務，健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。

台東釋迦連著套袋落果。（民眾提供）

