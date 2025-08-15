社宅颱風天漏水 高雄都發局道歉

2025/08/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕楊柳颱風前天掃過高雄，一度風雨強勁，高雄新建的社宅凱旋青樹卻傳出漏水；對此，高雄市都發局致歉，強調漏水主因其實是水管接頭鬆脫，已要求保固廠商全面清查所有水管狀態，確保未來不再發生。

凱旋青樹社宅是高雄市首座自行新建的社會住宅，A棟地上十四層、B棟十三層，共二四五戶，前年中開放入住後，就有住戶向市議員反映偵煙器太敏感，煮飯或洗澡就警鈴大作，還有浴廁排水等問題。

有凱旋青樹住戶在社群平台表示，楊柳颱風前天經過高雄，外面下大雨，社宅也下起小雨，保全緊急廣播，整棟住戶都動起來，大家把能裝水的器具都拿出來。也有住戶抱怨，凱旋青樹每逢颱風都有狀況。

都發局表示，前晚六點獲報，凱旋青樹社宅十三樓發生漏水，立即協調管理單位派員清理積水，並安排值班人員戒備，經查未造成住戶的財產損失。

都發局昨天會同保固廠商到現場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫，漏水水管鬆脫處位於天花板內隱密處，廠商已緊急派工於昨天下班前修復。針對此次事件造成住戶不便，都發局深表歉意，已嚴格要求保固廠商全面清查所有水管狀態，以確保未來不再發生，保障住戶的居住品質與安全。

