大林蒲遷村案 明年第二季協議土地價購

高市府預計明年第二季，進行大林蒲遷村土地價購協議。

2025/08/15 05:30

住商區土地「一坪換一坪」 非住商區以市價加4成價購 建物以全新重建價補償

〔記者葛祐豪／高雄報導〕史上規模最大的大林蒲遷村有重大進展，市府攜手經濟部預計明年第二季啟動土地價購協議，遷入地區的四項重要公共設施，如新設學校等，也預計明年上半年施工；議員則希望市長陳其邁說到做到。

影響逾兩萬人的大林蒲遷村原預計二○二七年啟動協議價購，私有住商區土地「一坪換一坪」，非住商區土地以市價加四成協議價購，建築物則以全新重建價格補償。

遷入地區4重要公設 明年上半年施工

經濟部正辦理大林蒲遷村地設置新材料循環產業園區的都計變更程序，目前在高雄市都委會審議中，預計明年四月可望通過內政部審議。為加速遷村進度，市府與經濟部近日召開會議，爭取提早於明年四至六月先行啟動遷村土地價購協議，獲經濟部同意。

高雄市都發局指出，土地價購協議包括住商區土地一坪換一坪協議、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金協議，公保地價購協議等，以利接續進行住商區土地一坪換一坪抽籤配地，及農業區跨區區段徵收作業。

市府將發說明書釋疑 議員促說到做到

此外，經濟部也同意高市府提議，提早進行機場北側遷入地區的四項重要公共設施工程，包括新闢道路、新設國中與國小、派出所、消防分隊等，預計明年上半年陸續施工，讓大林蒲居民遷入新家園後，能立即享有完善公共服務。

國民黨議員陳麗娜則認為，大林蒲遷村進度慢吞吞，居民逐漸凋零，連爭取地方權益最大聲的自救會長黃琨育，也於日前往生。現在市府決定明年啟動土地協議價購，顯然是怕影響明年底的民進黨選情，希望市長陳其邁說到做到，否則會面臨選票的反噬。

也有居民擔心，如果協議價購不成，土地是否會被政府強制徵收；對此，高市府表示，後續將統一發放說明書以解民眾疑慮。

