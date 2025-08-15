恆春東門溪滯洪池 通過「楊柳」考驗

恆春滯洪池水退後的景象。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/15 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕楊柳颱風十三日快閃南台灣，為恆春半島帶來驚人降雨，恆春鎮短時間內累積的大量雨水無處宣洩，當年因天秤颱風興建的大型滯洪池，罕見地因山區水量暴漲，監控畫面顯示幾乎滿到池邊欄杆，創下二○一三年啟用以來最高水位紀錄；屏東縣政府水利處記錄下「滿水時刻」，與昨天水退後的景象對比，呈現驚人落差。

創下啟用12年來最高水位紀錄

東門溪滯洪池面積十二公頃，設計蓄水量為七十萬立方米，十三日最大滯洪量超過四十二萬立方公尺，這場暴雨讓恆春半島的滯洪池通過考驗，凸顯出滯洪池在極端氣候下的重要性；屏縣府水利處為此表示，將持續監控滯洪池運作，確保防洪能力，守護居民安全。

滯洪池雖發揮功能，但環城北路周邊地區、南灣海邊及鼻仔頭部落周邊都一度水深超過腳踝；南灣里長葉啟俊指出，龍鑾潭在暴雨來臨前才緊急進行排水調節，但久未疏濬的龍鑾潭幾乎失去調節功能，排水道更與東門溪主線道「塞車」，大水回堵才會形成鼻仔頭部落及東門溪上游恆春工商周邊淹水，呼籲政府重視龍鑾潭的滯洪功能，儘快進行久未進行的疏浚工程。

地方盼疏濬龍鑾潭 水利處允檢討改善

針對南灣地區淹水問題，縣府水利處認為，當地主要是山區大水造成地方排水系統不及宣洩，與龍鑾潭沒有太大關係，對於地方建議疏濬保持滯洪功能，會再與農田水利署檢討改善，並針對此次淹水地區著手整治，因應近年越發頻繁的短時強降雨易致災現象。

楊柳颱風帶來大量雨水，首次將恆春滯洪池裝滿。（水利處提供）

