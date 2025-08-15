為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    恆春東門溪滯洪池 通過「楊柳」考驗

    恆春滯洪池水退後的景象。（記者蔡宗憲攝）

    恆春滯洪池水退後的景象。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/15 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕楊柳颱風十三日快閃南台灣，為恆春半島帶來驚人降雨，恆春鎮短時間內累積的大量雨水無處宣洩，當年因天秤颱風興建的大型滯洪池，罕見地因山區水量暴漲，監控畫面顯示幾乎滿到池邊欄杆，創下二○一三年啟用以來最高水位紀錄；屏東縣政府水利處記錄下「滿水時刻」，與昨天水退後的景象對比，呈現驚人落差。

    創下啟用12年來最高水位紀錄

    東門溪滯洪池面積十二公頃，設計蓄水量為七十萬立方米，十三日最大滯洪量超過四十二萬立方公尺，這場暴雨讓恆春半島的滯洪池通過考驗，凸顯出滯洪池在極端氣候下的重要性；屏縣府水利處為此表示，將持續監控滯洪池運作，確保防洪能力，守護居民安全。

    滯洪池雖發揮功能，但環城北路周邊地區、南灣海邊及鼻仔頭部落周邊都一度水深超過腳踝；南灣里長葉啟俊指出，龍鑾潭在暴雨來臨前才緊急進行排水調節，但久未疏濬的龍鑾潭幾乎失去調節功能，排水道更與東門溪主線道「塞車」，大水回堵才會形成鼻仔頭部落及東門溪上游恆春工商周邊淹水，呼籲政府重視龍鑾潭的滯洪功能，儘快進行久未進行的疏浚工程。

    地方盼疏濬龍鑾潭 水利處允檢討改善

    針對南灣地區淹水問題，縣府水利處認為，當地主要是山區大水造成地方排水系統不及宣洩，與龍鑾潭沒有太大關係，對於地方建議疏濬保持滯洪功能，會再與農田水利署檢討改善，並針對此次淹水地區著手整治，因應近年越發頻繁的短時強降雨易致災現象。

    楊柳颱風帶來大量雨水，首次將恆春滯洪池裝滿。（水利處提供）

    楊柳颱風帶來大量雨水，首次將恆春滯洪池裝滿。（水利處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播