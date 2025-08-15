《城市人物誌》聽打員趙昌韋 捍衛聽障者知的權利

聽打員趙昌韋自己也是聽語障者，不過在配戴輔具並接受長期復健與受訓後，已經成功獲得聽打員資格。 （記者蔡愷恆攝）

2025/08/15 05:30

記者蔡愷恆／專題報導

「聽障者也有知的權利，就算是一句笑話或是外面救護車的聲音，我們的工作就是把這些聲音轉成文字，把這些細節呈現出來。」在台北市提供聽打服務的卅名同步聽打員中，有一名聽語障者趙昌韋，透過助聽器、電子耳等輔具，再加上長期復健跟訓練，已具有七年以上聽打經驗。

本身聽語障者 努力與社會溝通

趙昌韋分享，他在大學以前都是配戴助聽器，後來左耳開啟電子耳後，聽力在兩、三年間慢慢變好。他也是在大學就讀社工系期間，接觸聽打服務與手語教育系統。「身為一個服務使用者，我覺得自己可以從聽障者的角度去學習聽打技巧。」

趙昌韋身為一名聽障者，即使有工具協助，有時遇到較多噪音或是干擾的環境，還是會聽得不太清楚。不過，他會積極從軟硬體調整，例如使用更良好的收音設備、建議講者拿麥克風，或是請講者放慢速度等。趙昌韋提到，溝通服務就是將聲音轉為文字，即使只是一句玩笑話，也應該讓聽障者獲得完整「知的權利」。

他回憶，在疫情期間的記者會也會有即時聽打以及手語翻譯服務，由於大家對於聽打服務不熟悉，而有時碰到一些名詞誤會，就會看到酸民在留言區攻擊或是嘲笑。他舉例，當初他在聽到時任市長提到感染源來自萬華區、來自「同志家庭」時，由於市長講話第一時間難以理解，因此聽打員納悶應該寫為「同住」或是「重組」家庭，他坦言，這些文字誤會其實讓他覺得壓力很大。

不過，趙昌韋也說，他們背後有非常強大的支援系統，「督導很會照顧我們，會教我們在不同場合、不同環境的時候，學習如何去排解這些心理調適。」他表示，雖然台灣對於聽障人士的法制化跟服務已經做得很好，不過依然會有聽障者或是聽力退化的人遇到不當對待或歧視，所以他希望透過自己的實際經驗出發，嘗試與社會溝通，讓世界變得越來越好。

