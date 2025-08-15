北市YouBike第4億騎士 獲2萬即享券

台北市交通局以每天平均20萬次租借估算，YouBike第4億人次將於本週誕生。（記者董冠怡攝）

2025/08/15 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕YouBike從二○○九年起在台北市陸續設站，根據微笑單車官網顯示，累計騎乘次數超過三億九九八四萬次，台北市以每天平均廿萬次租借估算，本週將破四億人次，交通局運輸管理科長朱宸佐昨表示，第四億名騎士可獲價值二萬元的即享券、前後五名使用者也能各獲一千元商品禮券，得獎名單可至微笑單車官網、臉書粉專「YouBike大台北粉絲團」查詢。

「YouBike大台北粉絲團」另有抽獎活動，即日起至八月卅一日晚間十一點五十九分，參加「在台北騎YouBike，事事都如『億』」貼文活動，觀看活動貼文短片，截圖並上傳指定貼文留言處、標記友人即可抽獎，四十名被抽中的幸運兒可領咖啡禮盒。

請繼續往下閱讀...

交通局補充，隨著YouBike車輛及站點持續增加、去年二月廿八日起前卅分鐘免費政策上路，帶動整體租借狀況，日均使用次數從十二．六萬次增至每天廿萬次，增幅達五成三，越來越多民眾選擇作為日常代步工具，全市現有一六三三個租賃站點、二萬三八六○輛車（含二千輛電輔車），預計明年擴大至二千個站點、四千五百輛電輔車。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法