    首頁　>　生活

    京華城20％容獎信託？ 李四川︰沒這個問題

    2025/08/15 05:30

    都委會指鼎越已取消 市府會按此程序做

    〔記者何玉華／台北報導〕威京集團主席沈慶京提出要將京華城受爭議的廿％容獎樓地板面積，換算等值的價格信託，等官司確定再做後續處理。台北市副市長、台北市都市計畫委員會主委李四川昨表示，沒有容積要信託的問題，鼎越已經辦理要把廿％的容獎先取消，市府會按照這個程序來做。

    書圖內容待釐清 都發局退件後沒下文

    北市府原希望等法院判決後再處理容獎的爭議，在輿論壓力及議會要求撤銷下，今年一月邀專家學者研商對應作為；市府召開會議前，鼎越主動表示願意「暫緩」廿％的容獎，並於四月九日向都發局掛件申請變更設計，當時都發局預估行政程序約三個月可完成。但因書圖內容有部分待釐清，都發局於五月初退件給鼎越後就沒下文，鼎越回應要解決的問題多且複雜，與設計團隊努力中。

    簡舒培批 市府是被騙還是幫忙騙？

    剛保外就醫的沈慶京近日則提出「信託」建議，民進黨議員簡舒培痛批，市府先說容獎「取消」，鼎越發聲明說是「暫緩」，在法庭辯論又說是「放棄」，現在沈慶京說「信託」，「市府是被騙還是幫忙騙？」

    李四川昨在主持都委會前受訪表示，容積沒有所謂要信託的問題，鼎越已經來辦理把廿％容獎先行取消，市府會按照這個程序來做。

    黃國昌參選新北市長 李︰很好啊

    另外，對於黃國昌表態參選新北市長，李四川首度回應表示「很好啊」，每個人都有參選的權利，要為國家做事當然是好事。

    對於黃國昌說柯文哲解決很多大巨蛋的難題，被外界質疑是在幫柯文哲洗白，李四川表示，大巨蛋的過去已經不重要，重要的是現在好還要更好，還能夠提供一個職棒最好的場地，尤其是帶動台北市的演唱會經濟，這是民眾最關心的。

