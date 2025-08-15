「台北好行」APP改版 英文版挨批「做半套」

「台北好行」APP改版上線，首頁整合公車、捷運、台鐵、高鐵、公路客運與YouBike等。（圖翻攝自「台北好行」APP）

2025/08/15 05:30

首頁整合大眾運輸工具 議員認為無法滿足國際語言需求

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市交通局推行的「台北好行」APP改版上線，首頁整合常用大眾運輸工具，無須跳轉頁面便能掌握即時動態，使用者介面簡潔易懂，還可了解市轄活動資訊，友善觀光。記者以iPhone手機實測，更新後的版本雖然更好用，但就資訊完整度而言，英文版內容中英文字夾雜，外國人不易閱讀，訊息也比中文版少；市議員顏若芳認為，觀光是重要收入來源之一，批評市府做半套，如無法滿足國際語言需求，只能停留在給看得懂中文者使用，台灣人直接用嘴巴問更快。

使用者介面簡潔 無須跳轉頁面

記者以iPhone十五Pro、iOS系統版本十八．六測試更新版內容，首頁即收錄民眾常用的公車、捷運、台鐵、高鐵、公路客運及YouBike資訊查詢、閱讀公告，改善跳轉其他網站造成使用體驗中斷的問題，並整合散落的資訊、納入觀光傳播局的「現在玩台北」訊息；雖變好用、乘車資訊也相當準確，但仍須費時適應。由於APP整合大量交通資訊，地圖上會有不同圖示，例如YouBike站點與Wi-Fi LOGO相似度高，可能讓人誤會成TPE-Free。英文版介面部分字眼顯示目前還是中文，諸如「歡迎使用台北好行」、「公告、台／高鐵、客運」、「微笑單車資訊，可借、可還」，活動資訊也以九月前為主，跑馬燈公告及推播通知僅顯示「No Result found」，也無串聯資訊局的台北通APP。

顏若芳︰日韓文版 9月才出爐太晚

顏若芳指出，台北市的大眾運輸工具都有各自的APP，通勤族一機可能至少需要下載二個，此次優化是好的開始，但整合完中文版的同時，其他語言版本並未跟上腳步，日文與韓文版本預計九月出爐，「暑假都結束了。」去年底提出建議，目前僅完成三分之二動作慢，此外，應增更多觀光訊息、串聯商圈活動，讓資訊更完整，旅客才會願意下載，可參考匈牙利的「Budapest GO」，還有購票功能。

交通局︰會再評估圖示、英文版內容

交通局運輸資訊科長張鈞凱回應，會再評估討論圖示說明擺放位置、外語推播內容，也會全面檢視英文版，後續將加入日文、韓文版本，有些沒有正式日、韓翻譯之處，則會保留中英文，方便外國旅客現場對照。至於未串接台北通，是因台北通有帳密、台北好行沒有，即便串接仍需註冊與登入。

