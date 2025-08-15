為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義航空站航廈 地方建議遷移機場西側

    2025/08/15 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義航空站（水上機場）航廈建築物及設施老舊，交通部民用航空局規劃進行原地改建，昨天向地方進行簡報，立委蔡易餘及嘉縣副縣長劉培東皆認為，原地改建方式，無法解決目前交通動線與軍民混雜等問題，主張航廈遷建到機場西側。交通部長陳世凱回應說，嘉義航空站與嘉義空軍基地共同入口，空間確實比較擠，尊重地方意見，將會進一步做整體考量。

    簡報指出，嘉義航空站兩棟建物分別建於一九七七、一九九五年，設施老舊，目前報到大廳、安檢室、內候機室、行李提領區及迎賓大廳空間都不足，站前交通動線不佳，將斥資近五億元進行原地改建，預計二○二九年底完工。

    原地改建難解交通動線

    蔡易餘及劉培東皆主張航廈遷建到機場西側較適宜，蔡認為此處全為台糖土地，用地取得相對容易，旅客搭機動線可與空軍基地錯開，劉也說，航廈若改設在機場西側，軍民混雜問題即能改善。

    嘉義基地空軍第四戰術戰鬥機聯隊聯隊長楊全文認為，目前航空站行政區域狹小，航廈往西邊遷建是很好的選項。

    陳世凱表示，地方的建議將會進一步做整體考量，請民航局做未來十五至廿年的需求規劃。

