《風災過後》八掌溪河床 驚見數百公尺「垃圾帶」

嘉義縣市交界永欽一號橋下八掌溪河床及沙洲，近來裸露出一條長逾數百公尺「垃圾帶」。（記者王善嬿攝）

2025/08/15 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕在丹納絲颱風、西南氣流及楊柳颱風接連肆虐下，嘉義縣市交界永欽一號橋下八掌溪河床及沙洲近來裸露出一條長逾數百公尺「垃圾帶」，一包包垃圾布滿河床與沙洲，數量驚人，有污染河川環境之虞。水利署第五河川分署副分署長李俊霖昨天表示，該區域緊鄰早期嘉市湖仔內垃圾場，研判垃圾可能是西南氣流夾帶豪雨期間沖刷後露出，由於垃圾量體龐大，將與嘉縣、市政府研議後續處理方式。

緊鄰早期嘉市垃圾場 研判豪雨沖刷露出

早年嘉市家庭垃圾都堆放在湖仔內垃圾場，有如一座高山聳立八掌溪河床旁，被民眾戲稱「垃圾山」。一九八七年垃圾場垃圾被大水沖到下游水上鄉，污染農田，引起農民抗爭，市府賠償四百多萬元；二千年垃圾山封場，市府為免污染河川，遷移堆置垃圾，不過由於八掌溪河床下，已暗藏難以估計的垃圾，在大雨過後，都會發現垃圾蹤跡，尤以河川改道最嚴重。

近日在接連颱風與西南氣流帶來豪雨過後，有民眾發現永欽一號橋下八掌溪南岸河床及沙洲裸露出一條長逾數百公尺「垃圾帶」，有人在「脆」社群媒體發布照片，引來「脆友」議論，有人回應「台北淡水河跟大漢溪也是埋一堆，處理費用太高昂，到現在很難解決」、「最近的颱風真是照妖鏡」。

水利署將與嘉縣市政府研議處理方式

水上鄉義興村長陳美英說，該區域八掌溪附近少有人住，也無人種植農作，村民對於垃圾帶恐污染環境，希望相關單位以疏濬方式清除。

市環保局表示，接獲民眾通報後，已派員查勘，河洲地上物質尚須更進一步了解。縣環保局說，接獲民眾反映後，已派員查勘，該區域行水區高低落差大，近來常有大雨，已發函請權責管理單位第五河川分署儘速清理改善，後續由稽查隊稽查。

