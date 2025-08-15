雲林首座停車場商城 開幕

虎尾公安商場昨日開幕，有多家業者進駐。 （記者黃淑莉攝）

2025/08/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣首座結合停車與商場的複合場域—虎尾公安商場昨開幕，有六家餐廳、美妝、居家DIY百貨等業者進駐，滿足民眾逛街、購物及美食等需求，且串連虎尾商圈及觀光景點，有助帶動虎尾經濟與觀光發展。

虎尾市區因停車空間不足，商業活動、觀光旅遊發展受限，雲林縣府在雲林布袋戲館後方，以交通部補助一．二億元及自籌五．一億元共計六．三八億元，興建結合停車、商場的虎尾公安商場，建築物為地下一樓、地上六層樓，一、二樓做為商場，其他空間為停車場。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，停車空間共有二九六格汽車停車位、卅格機車停車位，今年一月廿五日率先啟用，半年來停車率已有五、六成，有效解決虎尾市區停車問題，商場開幕後停車率會提高到八成以上。

虎尾鎮長林嘉弘指出，公安商場及立體停車場位在虎尾市中心，是市區商圈、交通與觀光節點，新穎的外觀成為虎尾城區全新地標，不但市區停車問題解決，且能帶動地方經濟發展，未來公所將進一步配合整理虎尾西市場打造為美食街，一樓做地方美食，二樓為特色美食，並積極規劃豐富多元活動，帶動地方經濟與觀光發展。

雲林縣長張麗善指出，虎尾公安商場是雲林縣第一座同時滿足停車與商業需求的創新場域，以後到虎尾不論逛街、觀賞表演、運動健身，都能方便停車，鎮公所也會規劃特色市集、街頭表演等活動，帶動商場人潮與商機。

