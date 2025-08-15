為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南古蹟風神廟後方新建案 將降至3層

    2025/08/15 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市定古蹟「風神廟」後方將有五層樓新建案，引發文化界與信仰社群關注。「搶救風神廟聯盟」以大型信封象徵行動，昨天向市府遞交逾五千字陳情書，要求駁回建案，以維護古蹟景觀與信仰完整性。南市文化局回應，新建案樓層將降低以減少衝擊。

    聯盟召集人、前檢察官陳誌銘指出，風神廟主殿為無地基的木柱磚牆覆瓦結構，一旦動工打樁將產生劇烈震動，對古蹟結構造成極高風險，且古港淤積地質鬆軟，深挖恐致地層滑動或崩塌。他並援引《文化資產保存法》，強調工程不得破壞古蹟完整性或阻塞觀賞通道，批評建案將切割後方天際線，衝擊民間科儀及「龍脈靈穴」信仰象徵。

    搶救聯盟要求駁回建案

    南市文化局副局長林韋旭表示，已與地主協商，將樓層由五層降至三層，開挖深度縮至約一．五公尺，以降低對古蹟影響。雖後方土地屬商業區，依法可建，但已要求地主提供基礎安全評估與監測計畫，確保古蹟安全。對於文資法第卅四條「遮蔽觀覽通道」的適用範圍，將函請文化部釐清，作為後續審查依據。

    林韋旭說，古蹟保存與城市發展並非對立，市府將在法制框架下審慎協商，兼顧文化傳承與發展。

