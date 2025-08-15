為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水漁人碼頭週日煙火秀 推薦觀賞點

    2025/08/15 05:30

    情人橋、觀海廣場、觀海長堤賞鳥區

    〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，十七日晚上八點登場，長達六百秒，以「碼頭印象」為主題，施放十二吋高空煙火彈，將照亮淡水漁人碼頭夜空，情人橋、觀海廣場、八里觀海長堤賞鳥區，都是觀賞煙火的推薦地點。

    市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄表示，十七日煙火表演分為三個章節，主色調以「淡水藍」搭配淺檸檬黃，營造清新海港風情，並運用霞草型與時雨型煙火，模擬海浪拍擊與水光流動，再以藍色弧線煙火展現浪花律動。音樂表演以輕電音為主軸，遊客可享受現場Live演唱，漫步美食市集。

    另外，新北捷運公司八月廿四日晚上六點將在淡水漁人碼頭漁人舞台舉辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會，邀請南方二重唱、殷正洋、黃韻玲、萬芳等藝人演唱，當天結合煙火秀，免費入場。

    新北捷運公司說，淡海輕軌打造民歌乘車體驗，八月十六日至九月七日，與火星人福氣金鑛合作推出「民歌時光NFC一日票」，限量二千張，在紅樹林站販售，當日可無限次搭乘淡海輕軌，並透過手機感應，收聽淡水民歌小故事；此外，紅樹林站與淡水漁人碼頭站分別搭建「歌詞時光通道」與「民歌西餐廳」佈景，提供遊客拍照打卡，還有民歌時光主題列車、列車進站及車廂廣播等，讓旅客彷彿進入時光隧道，重溫經典回憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播