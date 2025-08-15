淡水漁人碼頭週日煙火秀 推薦觀賞點

2025/08/15 05:30

情人橋、觀海廣場、觀海長堤賞鳥區

〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，十七日晚上八點登場，長達六百秒，以「碼頭印象」為主題，施放十二吋高空煙火彈，將照亮淡水漁人碼頭夜空，情人橋、觀海廣場、八里觀海長堤賞鳥區，都是觀賞煙火的推薦地點。

市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄表示，十七日煙火表演分為三個章節，主色調以「淡水藍」搭配淺檸檬黃，營造清新海港風情，並運用霞草型與時雨型煙火，模擬海浪拍擊與水光流動，再以藍色弧線煙火展現浪花律動。音樂表演以輕電音為主軸，遊客可享受現場Live演唱，漫步美食市集。

另外，新北捷運公司八月廿四日晚上六點將在淡水漁人碼頭漁人舞台舉辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會，邀請南方二重唱、殷正洋、黃韻玲、萬芳等藝人演唱，當天結合煙火秀，免費入場。

新北捷運公司說，淡海輕軌打造民歌乘車體驗，八月十六日至九月七日，與火星人福氣金鑛合作推出「民歌時光NFC一日票」，限量二千張，在紅樹林站販售，當日可無限次搭乘淡海輕軌，並透過手機感應，收聽淡水民歌小故事；此外，紅樹林站與淡水漁人碼頭站分別搭建「歌詞時光通道」與「民歌西餐廳」佈景，提供遊客拍照打卡，還有民歌時光主題列車、列車進站及車廂廣播等，讓旅客彷彿進入時光隧道，重溫經典回憶。

