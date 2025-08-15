為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    蘇花4隧道試辦「強震警示」 4秒就亮起

    蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統，一旦發生規模5或震度4級以上地震，隧道內「強震發生、隧道停等」警示牌即亮起。（公路局東工分局提供）

    蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統，一旦發生規模5或震度4級以上地震，隧道內「強震發生、隧道停等」警示牌即亮起。（公路局東工分局提供）

    2025/08/15 05:30

    規模5或震度4級以上 提醒駕駛人在隧道內停等

    〔記者王錦義／花蓮報導〕去年○四○三花蓮地震後，蘇花公路山區邊坡脆弱，公路局在蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統（EIWS），一旦發生規模五或震度四級以上地震，隧道內的「強震發生、隧道停等」警示牌即亮起，提醒駕駛人在隧道內停等，避免隧道外有落石，至今啟動十次，效果不錯，將擴大應用到其他路段。

    6月以來啟動10次 效果不錯

    公路局東區養護工程分局金岳工務段近日在蘇花路廊的仁水、大清水、崇德及匯德等隧道，設置地震資訊告警系統，每座隧道南北兩側約一百到二百公尺前，各設三座強震警示牌，介接中央氣象署地震資訊，可解析資料並判斷縣市地區，自動發布對應設備。一旦發生地震，可即時示警，讓用路人在較安全的隧道內停等，後續將視成效延伸擴大至蘇花路廊等其他隧道，或中橫公路的隧道。

    金岳工務段長張芯瑋說，EIWS啟動的條件是規模五或震度四級以上地震，系統建置後，六月試辦至今共啟動十次，本月十日下午二點多曾經啟動，當時接到資訊後，四秒內即亮起警示燈，比民眾手機收到國家級警報更快一秒，且民眾開車時也不建議看行動裝置的訊息；不只是地震，也有淹水、土石流等警示，可即時接獲訊息，透過路況監視系統，發現不少用路人會立即停車在隧道內停等，效果不錯。

    中橫薛家場段 路基缺口搶修

    此外，公路局東工分局指出，受到楊柳颱風影響，中橫公路一五五．八公里薛家場路段上邊坡坍方落石，昨發現有路基缺口，太魯閣工務段搶修團隊立即調運混凝土塊狀護欄在現場排放布設，為避免路基災害擴大，台八線洛韶至西寶、一五二到一五九公里處，限重三．五公噸（含）以下的車輛通行。

