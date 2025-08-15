為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    蘇花安總經費1056億 政院核准

    0403花蓮強震後，蘇花路廊崇德路段空拍畫面可見多處路段嚴重落石坍方，未來可透過蘇花安工程改善。 （資料照，記者羅沛德攝）

    0403花蓮強震後，蘇花路廊崇德路段空拍畫面可見多處路段嚴重落石坍方，未來可透過蘇花安工程改善。 （資料照，記者羅沛德攝）

    2025/08/15 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院核准「台九線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」一○五六．四八億元總經費，預計全線二○三二年通車，協助爭取經費的宜蘭立委陳俊宇表示，「這是一條我們東部人盼望已久的安全回家路」，將為宜花打造更安全的交通路網。

    「蘇花公路安全提升計畫」去年八月通過環評審查，時隔約一年獲行政院核定，工程建造經費約一○四五億元，用地取得及拆遷補償費十一．三億元。蘇花安也將和高速公路局正辦理的「國道五號銜接蘇花改公路建設計畫」施工期程密切配合，力拚二案都能在二○三二年同步完工，發揮路網綜效。

    陳俊宇說，從去年○四○三地震到多個颱風季節，接連重創東部交通命脈，其中災損主要集中在蘇花改未涵蓋路段，造成蘇澳到花蓮間長時間中斷，凸顯蘇花安的重要性。

    公路局推動蘇花安計畫主要有三路段，包括東澳至南澳段、和仁至崇德段，將採長隧道迴避災損路段；受損最嚴重的和平至和中段，會採大跨徑橋梁減少落墩，並依落石分析及○四○三花蓮強震災損調整橋墩配置，搭配橋墩防撞鋼板包覆，確保安全 。

