《城鄉差距大》桃園托育覆蓋率 蘆竹為復興18倍

桃園市托育覆蓋率雖然達到卅八％，但城鄉差距仍大，被審計部桃園市審計處要求改進。（記者謝武雄攝）

2025/08/15 05:30

全市雖提升10個百分點 卻集中都會區 審計處要求改善

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市托育資源覆蓋率從二○二二年度的廿八％提升至去年度卅八％，只是托育資源集中在都會區，尤其蘆竹區最高達六十二％，是復興區三．五％的十八倍，對此，審計部桃園市審計處發布去年桃園市總決算審核報告，要求市府改善托育資源不平均問題。

市府︰持續爭設公托 獎勵補助

市府婦幼發展局副局長陳先琪表示，為提升托育覆蓋率，該局透過公有建物調配機制持續盤點學校、市民活動中心，爭取設置公托設施，去年更推動新進居家托育人員獎勵金，鼓勵民眾擔任居托人員，並於觀音、新屋、大園、大溪及復興等區增額獎助；另為提升準公共托育收托意願，該局也提供托嬰中心專業人員獎勵金、薪資達標獎勵金及居家托育人員專業獎勵等補助措施。

蘆竹覆蓋率62％ 復興僅3.5％

審計處指出，為婦幼局去年元旦掛牌，社會局移撥相關經費高達十三億六九七六萬元，可收托名額、托育資源覆蓋雖然有大幅成長，卻集中在都會區，以蘆竹六十二％、中壢四十六％、桃園四十三％，高於全市平均覆蓋率，龜山、八德、大園、龍潭、楊梅覆蓋率介於卅一至卅七％，平鎮、觀音在廿六至廿九％，最後三名則是大溪十九％、新屋十一％及最低的是復興三．五％。

規劃興建中公托 多區都掛零

審計處檢討桃市各行政區的公共及準公共化托育資源配置不均衡，現有公托中心卅七處，規劃興建中廿七處，桃園區一口氣囊括九處、龜山區五處，但大園、觀音、新屋、復興等區都是零。

此外，總決算報告寫到，桃市公托機構收托率達百分之百，候補名額三二八六人，但準公共化托育僅六十六％，還能再收納三七三四個名額，主管機關應加強宣導及輔導家長善用各項托育資源，以達準公共機制補充平價教保政策目標。

