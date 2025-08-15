台61線白沙屯至後龍段 8/18起施工封閉1個月

2025/08/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路局進行「台六十一線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」，將自八月十八日上午八點起至九月十八日下午五點止，封閉台六十一線北上「白沙屯至後龍交流道」及南下「後龍至赤土崎交流道」的主線車道，請用路人配合改道行駛。

公路局北區工程分局表示，此次封閉主線是為進行西湖溪橋第三階段交維改道前的路面AC刨鋪、門架標誌桿設置及相關交維布設等作業。北上路段，封閉台六十一線一一一Ｋ白沙屯交流道以北主線及匯入匝道，一○五Ｋ後龍交流道以北路段正常通行。南下路段則封閉台六十一線一○五Ｋ後龍交流道以南主線及匯入匝道，一○九Ｋ赤土崎交流道以南路段正常通行。

北區工程分局表示，施工封閉期間，北上車輛請提前於台六十一線白沙屯交流道匯出，經台一線往北行駛，於台一線與台六線（十班坑路口）左轉台六線往西行駛，至台六十一線後龍交流道匯入繼續北上。南下車輛請提前於台六十一線後龍交流道下匝道後，銜接台六線往東行駛至與台一線路口（十班坑路口），右轉台一線往南行駛至六十一線白沙屯交流道匯入繼續南下。

