    生活

    苗栗海洋觀光季 明晚「搖滾之夜」免費接駁

    通霄沙雕藝術節展出22座巨型沙雕，自7月12日開幕以來，吸引許多遊客造訪。（苗縣府提供）

    通霄沙雕藝術節展出22座巨型沙雕，自7月12日開幕以來，吸引許多遊客造訪。（苗縣府提供）

    2025/08/15 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕二○二五苗栗海洋觀光季結合通霄沙雕藝術節，將於十六日晚間在通霄海水浴場舉辦「夏趴一下—搖滾之夜」演唱會，邀請玖壹壹、李麗芬、沈默紳士、喬幼、麗小花、AKB48 Team TP、Ozone等歌手團體演出。為避免周邊交通打結，苗栗縣政府於通霄火車站、通霄漁港安排免費接駁車，鼓勵民眾多多利用。

    通霄車站、漁港 均有接駁車

    通霄沙雕藝術節展出廿二座巨型沙雕，自七月十二日開幕以來，吸引許多遊客造訪，假日遊客車潮更是絡繹於途，擠爆通霄海水浴場停車場，連帶使得排隊等候入場的車輛回堵至市區。

    今年苗栗海洋觀光季的「夏趴一下—搖滾之夜」演唱會也將於十六日晚間六點到九點十分在通霄海水浴場登場，預期將吸引更多遊客前往。苗縣府為因應停車需求及周邊交通，在通霄漁港規劃停車場及免費接駁車服務，另在通霄火車站也有免費接駁車服務，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。

    通霄海水浴場 展出22座沙雕

    苗縣府指出，欲駕車前往民眾，請走台六十一線西濱公路，下「通霄二」交流道，左轉往通霄漁港停車；十六日下午五點起，每五分鐘一班接駁車前往通霄海水浴場。另通霄火車站部分，十六日下午五點起，則是每十分鐘一班接駁車。

    此外，轄區通霄警分局表示，配合活動也將派遣警力加強周邊交通疏導，請民眾聽從警方或交管人員引導，並呼籲民眾切勿違規停車，影響交通，警方也將依法取締。

