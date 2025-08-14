《楊柳颱風襲台》聯外道受損 高雄桃源3里今停班課

楊柳颱風來襲，澎湖漁船入港避風。（記者劉禹慶攝）

2025/08/14 05:30

〔記者王榮祥、劉禹慶、蘇福男／綜合報導〕楊柳颱風昨天過境，高雄市政府早一步從山區撤離兩千兩百餘位居民，加上百貨公司與電影院昨天幾乎全面停業，民眾減少外出，緩和颱風損害。高市府昨指出，楊柳颱風中心已離開台灣陸地，考量桃源區梅山、拉芙蘭及復興等三里聯外便道受損，為維護山區民眾安全，今（十四）日桃源區三里停班停課，其他行政區正常上班上課。澎湖縣今正常上班上課。

高雄市政府前天下午啟動防颱應變中心一級開設，市長陳其邁與三位副市長在風雨前，分頭巡查各區水利設施與工區防颱整備。市府前天下午啟動山區撤離方案，共兩千兩百餘人撤離與安置。

昨天中午過後，高雄市區風雨明顯變大，高雄捷運昨全天班距十五分鐘，輕軌中午前班距廿分鐘，中午過後全線停駛。強陣風仍讓多區的電力設施受損，高雄昨天累計停電逾五萬戶，至晚上九點尚有約三千戶停電，台電人員漏夜搶修。

澎湖部分，因楊柳颱風侵襲海陸空交通中斷，各類災情計七件，西嶼橫礁傳出遊客不甩禁制令，仍下海戲水。今天各航班正常飛航，估計可提供逾五千個座位數疏運旅客。

