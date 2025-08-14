緩解區域水患 萬巒赤山打造滯洪池

2025/08/14 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉萬金村在上一次的西南氣流中，曾造成滯洪池滿溢水漫流至村莊，昨天楊柳颱風大雨帶來山區泥水隨地形而下，再度造成沿山公路及萬金、赤山村落外圍出現漫流情形，屏東縣政府已動工施作赤山側的滯洪池，希望能減緩水患長期的威脅。

楊柳颱風昨天為屏東帶來大雨，屬平原和山區排水系統中繼點的萬巒鄉萬金及赤山村，過去常會發生東山路及沿山公路口積淹水，昨天再度出現泥水漫流，警方拉起封鎖線，仍有不少車輛涉水通過。

屏縣府指出，赤山村的政通橋周邊新圳，因匯流口位於交通要道，一旦發生積淹水可能影響交通，因此進行整體排水改善工程，工程已在今年三月動工，預計明年洪汛期前的五月完工，可有效減少淹水面積與深度。

水利處長江國豐表示，工程主要為新設截流導溝、分洪箱涵及滯洪池，排水路通水能力提升至通過十年重現期洪水量，並達到廿五年重現期洪水不發生溢堤的保護標準，搭配較保水及生態友善工法設置滯洪池，減低對下游村莊影響，若完工可進一步改善赤山區域逢豪大雨易積淹水的情形。

