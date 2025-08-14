楊柳颱風直撲 台東逾3萬戶停電

楊柳颱風強風，吹壞台東市超商落地窗。（記者劉人瑋攝）

2025/08/14 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風昨早在台東出現十二級風，離島甚至達十七級陣風，總計造成台東三萬多戶停電，蘭嶼則因前行政院長陳建仁撥款協助電纜地下化，災情沒有過往嚴重，但市區則是處處屋損、樹倒。同樣都是直撲而來的颱風，楊柳颱風讓台東人感覺如「微型尼伯特」，所幸未造成重大傷亡。

據縣府、台電統計，這次全縣三萬多戶停電與電信通訊設施受損，以及路樹倒塌等災情，家戶停電問題，縣長饒慶鈴在與總統賴清德視訊時提出請求協助，總統指示經濟部今日若天氣許可，將全力搶修。但在此之前，如南迴金崙、卑南鄉利嘉等部落，民眾則因停電點起蠟燭。

這次離島停電戶數較過往減少，但仍有約五百餘戶受波及，蘭嶼船筏被浪捲入港中，居民合力拖回岸上，今年颱風、豪雨屢屢落石、積水的五孔洞前則重演災情。

台東縣府、台東醫院都傳出災情，除內部玻璃門遭風吹落或撞擊破裂，台東醫院急診室大門因掉落，無法新收患者，院方表示，已做好安頓，颱風後再行檢修。

綠色隧道茄苳樹倒 阻斷交通

位於台東市與卑南鄉交界的綠色隧道，分隔島上的茄苳樹傾倒，造成交通中斷，居民表示，這是繼八八及尼伯特風災後，第三慘烈的災情。市區則處處有鐵皮、水塔被吹落。

台九線南迴公路南興路段四二五Ｋ野溪泥流溢出，公路局進行南下車道管制，暫時由北上車道雙向通行，國軍則連日到大武、南迴一帶協助堆置沙包及撤離居民。

另外，台東市四維路上也是處處路樹、路燈和紅綠燈傾倒、斷裂，超商落地窗也被吹落，無法營業，更生路加油站和附近的果菜市場，鐵皮屋頂或外牆也全被吹塌，隨著強風飛舞，十分駭人。路上工地鐵皮四散，令人擔心再被吹起傷人。

位於台東市與卑南鄉交界的綠色隧道，茄苳樹傾倒。（民眾提供）

楊柳颱風造成台東市處處災損，紅綠燈也遭殃掉在馬路中。（記者劉人瑋攝）

