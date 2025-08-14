（宜縣）舊蘭陽大橋廢文資 文化部︰有違失

蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）因應後續治理計畫遭廢止，文化部認為縣文化局廢止程序有違失。（記者王峻祺攝）

2025/08/14 05:30

公民團體搶救歷史建築 文化局︰皆依法辦理

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）因應後續治理計畫，歷史建築文資身分遭廢止，公民團體搶救並提訴願後，文化部回函認為，宜蘭縣政府文化局廢止程序疑有違失。縣府文化局回應，相關程序皆依法辦理。

緊鄰橋梁改建 舊橋面臨拆除

宜蘭縣文化協會總顧問林正芳說，依文化部回函可知，文化部認定宜蘭縣政府違法廢止舊蘭陽大橋歷史建築明顯有瑕疵，且申請人非產權管理機關授權，加上未委託專業技師評估，有審議專業能力不足問題。

申請人資格有疑義 沒專業技師評估

林正芳指出，文化局引用錯誤法規及研究報告，廢止理由跟法定基準不符，即使涉及安全疑慮，也應採取修復或加固，非直接廢止身分，縣府更是自我矛盾，悖離原先獲文化部補助，請技師專業評估後認定的結構安全結論，他呼籲縣府撤銷廢止決定。

林正芳強調，歷史建築不僅是工程結構，更是地方記憶與文化象徵，縣府破壞文資保存體制，對宜蘭文化尊嚴造成傷害，公民團體將持續監督、採取必要法律行動。

蘭陽大橋改建施工單位交通部公路局東區養護工程分局表示，辦理可行性評估時，已考量舊橋拆除與不拆除二項方案，若拆除舊橋會做局部保存，如果不拆舊橋則原橋改建，現有蘭陽大橋施工面足夠，拆或不拆都不會影響重建。

文化局表示，廢止舊蘭陽橋文資身分程序皆依法辦理，期盼為文化保存與安全治理找到雙贏之道。

