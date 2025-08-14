分發入學放榜 桃市錄取率逾9成

114學年度大學分發入學放榜，武陵高中學子表現亮眼。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕一一四學年度大學分發入學昨日放榜，桃園市高中學生錄取率超過九成，其中，武陵高中學子錄取陽明交大醫學系的吳季澤，申請入學面試後就有上不了的底，毅然決定準備分科，他說，過去曾經歷滿多挫折，因此心態可以調適得很快，念書時會直接看最難的題目，若弄懂就會理解很多觀念。

武陵陳同學以二九九分錄取台灣大學醫學系，是全國榜眼、桃園榜首，他學測結束發現沒有理想學校，開始衝刺分科，原本設定醫學系就好，平常成績班排約十名，準備分科時漸入佳境，讀書時先讀骨幹，小細節、沒記起的，靠考試來發現並補足，建議「把手機放遠一點，把意志力拿出來」。

錄取長庚大學醫學系的王同學說，高中參加大學舉辦的醫學營隊，發現對從醫很有興趣，以長庚為目標，除了有具規模的醫療體系，哥哥也在長庚醫學系就讀，但學測後覺得分數上不了，投入分科，終於如願成了哥哥的學弟。

另，平鎮高中馬宏瑋為越南裔新住民子女，自幼面對語言及經濟的雙重挑戰，憑藉不屈不撓的精神與持續不懈的努力，最終錄取台北醫學大學醫學系，成為同儕與師長眼中的學習典範，也激勵其他新住民子女勇敢追夢。

桃園高中潘宥妏錄取政治大學金融學系（A組），她進入高中後一直以財經管理相關科系為努力目標，面對學測的挫敗，她迅速調整步伐，全力備戰分科，多虧老師、好友及父母的支持，讓她撐過最艱難的日子。

桃園高中潘宥妏（右）錄取政治大學金融學系（A組）。（教育局提供）

平鎮高中馬宏瑋（中）為越南裔新住民子女，錄取台北醫學大學醫學系。（教育局提供）

