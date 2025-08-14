為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    競爭力考核 桃園社福面向6都倒數第二

    競爭力考核 桃園社福面向6都倒數第二。圖為桃園市政府員工子女托嬰中心。（記者謝武雄攝）

    2025/08/14 05:30

    財政績效與年度預算編製及執行也倒退擼 影響後續資源配置與推動

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處於以中央對地方的一般性補助款考核的四大面向，評比市縣競爭力，發現六都當中桃園市的考核成績，在「社會福利」、「財政績效與年度預算編製及執行情形」兩面向倒退擼，尤其社福預警項目於前、去年分別遭扣減補助款一億元及一八一六萬餘元，是連續兩年超過中央法規政策所定發放條件及標準所致扣，可能影響後續資源配置與社福推動，督促市府檢討改善。

    市府：為解決國家未來重大問題

    審計處審查去年度桃園市總決算，點出桃市在社福面向的六都排名從第二落居第五，財政績效與年度預算編製及執行從第二掉到第四，「教育」面向由第四升為第二，且與台北市、台南市併列，「基本設施」則保持第二。

    總預算歲入歲出短絀 達預警門檻

    市府發言人羅楚東回應，社福、財政績效與預算編製執行的排名下降，是因非法定福利問題，但台灣人口連續十九個月負成長，少子化與高齡化是社會議題，更是國安危機，市府推出免費營養午餐、孕婦乘車車資補助、老年市民三節禮金、生育津貼等措施，目的在於解決攸關國家未來發展的重大問題。

    審計處提及，行政院主計總處對市府去年度總決算累計短絀，及今年度總預算的歲入歲出短絀，均達預警門檻，顯見財政收入不足以支應城市建設，而桃市升格十年，歲出預算規模由二○一五年度八四九億餘元，攀升至去年度一四九○億餘元，成長幅度七十五％，僅二○二二年度為賸餘，其餘年度均短絀。

    去年債務付息8億 較前年多2億

    另，截至去年底，桃市一年以上公共債務加計未滿一年公共債務達三四一億餘元，但市府從二○二二年以來向基金或專戶分別調度四三八、五六七、六四八億餘元，調度金額逐年增加，且受利率上升影響，去年度債務付息達八億餘元，較前年增加二億餘元，自償性公共債務也由二○二二年底六七○億餘元，漸增至去年底九一四億餘元，增幅近四十％，財政負荷嚴重。

    審計處認為，桃市軌道建設等重大公共建設及非法定社福支出財源籌措需求日增，歲出規模愈趨龐鉅，累計短絀持續擴大，市庫調度款項及債務付息支出逐年升高，應設法提升自籌財源，並嚴控支出規模，強化舉債償付的承受力，以建設帶動經濟，展現地方治理效能。

