苗栗都會原民中心 月底啟用

縣議員陳光軒（前右）與前立委湯蕙禎（前左）、頭份市代周訓宇前往參觀。（陳光軒提供）

2025/08/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程，由中央補助九千萬元，預計月底啟用，縣府另自籌一千多萬元於中心旁打造一座原民特色的親子遊戲公園，將可提供都會原民一處文教推廣辦理、聚會聯誼、親子遊憩的場域。

苗縣原住民人口約一萬一千五百人，目前有十五族，其中居住都會區約五千三百人且有增加趨勢。但都會區原住民長期缺乏可供聯繫情感、舉辦活動或推動業務的場所，過往的聯合豐年祭也得租借場地辦理。

請繼續往下閱讀...

縣議員陳光軒於七年前，收到原住民國小音樂老師張秀美陳情，盼他能協助爭取，讓都會原民有一處集會場所。經陳光軒與縣府合力，覓得頭份大橋旁一．六公頃國有地，並提報計畫，且透過前立委湯蕙禎向前原民會主委夷將．拔路兒爭取，獲四期共九千萬元補助，於前年底動工。

新建工程已完工，預計於月底啟用，陳光軒與湯蕙禎、頭份市民代表周訓宇，前往場館參觀，縣府原民處也派科長、顧問公司人員介紹，未來中心將提供苗栗縣都會區原住民族辦理包括教育推廣、聚會聯繫、醫療洽詢和文化活動等服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法