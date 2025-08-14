為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    自地自建盛行 詳定契約保障權益

    2025/08/14 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕近幾年自地自建越來越盛行，然而自地自建牽涉廣泛，嘉義縣政府經濟發展處建議，包括施工期間、工項、材料、價格、付款方式、保固期限等，在承攬契約內應詳細訂定，可降低工程爭議，保障民眾自身權益。

    縣府經發處建築管理科表示，興建房屋要注意須有合法的建築執照，委託營造商承攬施工，應將施工期間、工項、材料、價格、付款方式、保固期限等，詳細訂定在契約中。許多營造業者承攬工程後，再發包給土木業者施作，一旦委託沒有證照的土木業者，建築品質恐打折扣，民眾可上內政部國土管理署「全國建築管理資訊系統」查詢營造、土木業者執業情況、營造業等級等資料。

    嘉市地政事務所主任孫煜勝也提醒，購地前可先向地政事務所申請土地登記第二類謄本，了解是否有登記地上物或有無貸款等基本資料。

    孫煜勝說，部分土地若是其他建物的法定空地等，依法不得建築利用，建管機關會在地籍套繪圖標誌管制，買家可先向建管機關查詢確認，民眾也可向地政事務所申請土地鑑界，並到現場勘查確認，再進行交易，以防買了土地，卻無法建屋。

