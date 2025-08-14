義竹、水上災戶屋頂帆布 冒風雨加固

姓釣客疑落海失蹤，救援人員搜救。（嘉義縣消防局提供）

2025/08/14 05:30

布袋好美里堤防1釣客落海失蹤 嘉義一度5192戶停電

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣在上月丹娜絲颱風肆虐，造成六千多戶民宅屋頂毀損，不少受災戶仍僅靠帆布蓋屋頂防風擋雨，昨天中度颱風楊柳來襲，義竹、水上鄉等地有受災戶屋頂帆布被吹掀，冒雨爬上屋頂再加強固定帆布；布袋鎮好美里堤防昨中午傳出一名廿八歲林姓釣客疑被強風吹落海失蹤，相關單位搜救無著，後續將依天候狀況再行搜救。

請繼續往下閱讀...

東石昨傍晚最大陣風達11級

嘉義沿海東石昨傍晚吹起最大陣風十一級，只有零星降雨，水上鄉三和村一位受災戶說，民宅因丹娜絲颱風吹掀屋頂，暫以帆布蓋屋頂防漏水，昨楊柳颱風來襲造成帆布被風吹掀，只好冒險爬上屋頂用繩子加固帆布，避免再被吹掀，防範住處再次受災。

縣長翁章梁說，部分受災戶至今仍無法完成屋頂修繕，縣府社會局將逐戶調查是否有加固修繕需求。

台電嘉義區營業處表示，昨午四時許，嘉義地區累計五一九二戶用戶停電，主要集中在布袋、義竹等沿海地區及阿里山、番路、大埔等山區，多數為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致，經搶修，至傍晚五時許，已恢復供電一千戶。

水上正義路地下道 再度積水

嘉義地區昨截至傍晚五時，累積雨量最多為阿里山鄉五十七．五毫米，民雄、中埔、竹崎、阿里山等地共預警性撤離六十五人，收容所收容十八人。嘉市方面則傳出零星樹倒，無重大災情。

嘉縣台一線二七五．四公里水上鄉正義路地下道路段四日曾出現大面積塌陷，經公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段回填鋪平後，開放通行，昨原塌陷區附近往南機車道與往北快車道，再度出現道路凹陷積水、路面龜裂，警方放置三角錐警示凹陷區，呼籲用路人行經該處小心通行。

嘉義縣沿海許多民宅用帆布固定屋頂。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法