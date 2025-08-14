國際網球中心標租案 爆中市府護航

台中市國際網球中心爆發標租糾紛，原承租廠商掛白布條指控市府更改標約，護航友好廠商。（業者提供）

原廠商︰合約被改成委託代管 害失優先承租權 運動局︰遴選公開、合法

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市規模最大的台中市國際網球中心爆發標租糾紛！原承租廠商指控，台中市府將委外經營的標租合約有再續約的優先承租權，更改為委託代管，以「假勞務採購之名，行標租之實」，護航友好廠商得標，並與新廠商強行開鎖進入場館，已經提出訴訟；中市運動局回應，新標案納入委託多功能草皮維護，改為採購勞務代管，以最有利標重新招商，依規委託優良廠商後續營運，標案遴選公開、合法。

疑圖利特定廠商 議員促市府說清楚

市議員曾朝榮批評，整起案子運動局疑護航友好廠商，已嚴重損害市府誠信，要求市府馬上履行契約、撤回不當決策，是否圖利特定廠商說清楚、講明白。

原承租業者達賚實業表示，台中市國際網球中心五年前是月營業額僅五萬、虧損逾四十萬的蚊子館，被監察院、審計單位糾正，後來市府委外招商八次流標，第九次招標契約標榜下次標租時有優先承租權，也就是五年再加五年的優先租約，業者才願意冒險投資，投入二千萬改善設施和推廣網球運動，終於成功經營，每天球友爆滿。

達賚實業吳姓業者更直指，運動局玩法弄法，為規避原合約的優先承租權，改成委託代管，勞務採購金額為零，卻跟委託代管廠商收權利金，等於把租金換名為權利金，換湯不換藥，藉此護航新廠商，原合約每年租金一七五萬元，也降為五十萬元。

指原廠商無權占用 市府將依法訴追

運動局回應，原委託標租契約於八月九日到期，運動局導入民間資源、專業營運經驗及多元行銷創意，新委託範圍包含中心北側二．四六公頃的多功能草皮維護，也因草皮維護費用大，起標金下降，該案依採購法評選優良運動服務廠商進駐營運，遴選程序公開透明，原廠商也來投標，六月二十三日決標公告予西北國際運動行銷公司。

運動局說，在該租約屆滿前、七月三十日發函告知原廠商，並限期八月十八日前騰空返還及設備點交事宜，原廠商迄今仍未依契約規定返還，後續除維持球友使用網球中心球場權益，並將對原廠商依法訴追，排除無權占用及追償不當得利。

