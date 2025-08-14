為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆自來水管爆裂 多處路面塌陷

    基隆復興路昨天自來水管爆裂，水公司緊急開挖搶修。（施偉政提供）

    2025/08/14 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山區復興路昨天凌晨三點多自來水管爆裂，大量自來水衝出路面，多處路面塌陷，自來水公司早上緊急開挖，約有四千多戶停水修復。受楊柳颱風環流影響，中正區中船路一座宣傳活動帆布鷹架昨中午被強風吹倒，壓到一輛停在道路槽化線的小客車，沒有人員受傷；城際轉運站旁國光客運臨時站鐵皮圍籬被強風吹倒六十公尺，市府相關單位已排除鷹架與鐵皮圍籬。

    水管老舊 4千多戶停水搶修完成

    基隆市議員施偉政表示，昨天凌晨復興路有大量自來水衝破路面，淹沒整條馬路，多處路面塌陷，立即通報自來水公司以及派出所，封閉一半馬路。

    自來水公司第一區管理處表示，開挖搶修確認是老舊水管破裂所致，中山區復興路、文化路、協和街、德安路等處四千四百多戶停水，已搶修完成。

    楊柳颱風基隆未列入警戒範圍，受外圍環流影響，昨天中午最大陣風達九級，中船路一座宣傳活動帆布鷹架被強風吹倒，城際轉運站旁正拆除國光客運臨時站，鐵皮圍籬在下午二點多被強風吹倒六十公尺，影響通行安全，均無人傷亡。

    楊柳風強 吹倒鷹架 小客車遭壓

    有建商欲在基隆虎仔山開發大型社區，要利用計畫道路開挖隧道，但虎仔山迴車塔上及周邊有四個社區，隧道距離大樓約五到十公尺，社區下方就是迴車塔，住戶擔心開發案會造成地基掏空危及大樓安全，數十位住戶昨天抗議。

    市議員鄭文婷和施偉政表示，建商沒有辦理地質檢測，讓住戶惶恐不安；建商施工長達一千四百天，封閉迴車塔七個月，住戶通行也受影響，要求做地質監測，疑慮未釐清前，不能准許建商開工。

    市府表示，相關開發案已經核准，但施工計畫等還沒通過，也不同意迴車塔封閉時間太長，要求建商與地方加強溝通，解決民眾的疑慮才會同意施工，未來也會加強監測保障周遭住戶結構穩定。

    基隆市中山區復興路昨天自來水管爆裂，大量自來水衝出路面，多處路面塌陷。（施偉政提供）

