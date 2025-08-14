女廁硬改男廁 北市校長會議爆性別不平等爭議

2025/08/14 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市教育局昨於市立景美女中，舉辦中等學校校長會議，共一三二位校長參與，分別為男性七十三位、女性五十九位，根據記者現場觀察，實際場地安排卻有性別不平等之慮，會議位於二樓展演廳，外面設置一處男廁所、一處女廁所，承辦單位卻表示規劃「分流」，將原先女廁的標誌用紙板蓋住，將二樓鄰近展演廳的廁所，全部變成男廁，要求女性前往他處如廁。

校長會議展廳外設置茶水交誼空間，隔一道門就設有一處男廁所兩間、一處女廁所十四間，承辦單位卻將該處女廁所用紙板貼住，並在底部的牆面上改為男廁，外圍僅有一間無障礙廁所，相關人員遇到女性詢問女廁所在何處？工作人員皆向民眾指向三樓，並表達為了分流，因此要求女性前往三樓如廁。

除了三樓的廁所外，在二樓展演廳前方樑柱，還貼有一處告示女廁要往前走，沿途需經過五間教室後，才會到另處女廁，並規劃七間廁所供使用。後續向教育局人員反映後，先是告知在展廳外的無障礙廁所並無納入「男廁」範圍，屬於性別友善廁所，隨後才在該廁所外，緊急貼上「性別友善廁所」告示。

景美女中︰考量性別比例

景美女中校長周寤竹表示，女校的男性廁所數量較少，考量參與會議校長性別比例，避免如廁排隊影響議程，且三樓仍有學生上課的情形下做出調整，讓男性如廁在活動中心側使用為主，本次共規劃二樓男生廁所兩間、女生廁所改為男廁十四間、無障礙廁所一間，總計十七間提供男性使用，並規劃三樓女生廁所十四間、二樓女生廁所七間、一樓女生廁所十四間，總計卅五間提供女性使用。

另，中學校長會議市長蔣萬安宣布，明年度教育預算將來到新高六九四億元，新學年將推出「傾聽日」活動，鼓勵家長、孩童一週至少一次，不限形式、內容進行對談，讓親子間更緊密。

