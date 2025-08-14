為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    青蔥每公斤325元 北農明起釋出平價蔬菜

    2025/08/14 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕楊柳颱風影響台灣，昨北市蔬菜每公斤批發價格下跌，不過仍為今年第三高價，且青蔥每公斤上漲八○元，達到三二五元。北市市場處指出，目前台北農產公司延續平穩菜價計畫，預計八月十五日至八月廿一日止，共計七日，將釋出十三種平價蔬菜計七○公噸。

    台北農產公司副總經理路全利說明，昨蔬菜到貨量一二九四公噸，蔬菜平均價每公斤六三．一元，雖然下跌但仍為今年第三高價，未來氣候平順、復耕持續，蔬菜產量到月底就會穩定下來。

    台北市市場處指出，中南部蔬菜主要產區受到七、八月雨災影響，使生長期瓜果類產量減少約六成，也影響復耕蔬菜生長，還有高山高麗菜菜種現正值交接期數量短少，受楊柳颱風影響，市場預期需求將增加，使得市場蔬果均價仍維持高價。

    市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，台北農產公司將透過大台北地區全聯超市通路，釋出平穩蔬菜十三品項菜種，包括進口蘿美一三八元／包、國產馬鈴薯卅九元／盒、進口洋蔥卅八元／袋、鮮香菇五十八元／包、有機霜降黑蠔菇卅五元／盒、有機A級杏鮑菇六十八元／包、善美的有機紅蘿蔔四十五元／袋、進口青花菜四十八元／粒、日本山藥一七八元／支、鮮採香菇卅六元／包、鮮採秀珍菇卅六元／包、鮮採黑木耳卅六元／包、鮮採杏鮑菇卅六元／包。

    市場處指出，平穩蔬菜價格作業實施期間，北農嚴選電商平台專案推出平穩有機蔬菜箱，每箱內容物包含七包葉菜類、三包根莖類及三包蕈菇類，每箱六九九元含運費，每日限量三○○箱，共二四○○箱。

