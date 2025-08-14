爭取多年 南港「直向停車格」終改橫向

議員、里長與停管單位會勘後，直向停車格已改成正常版的橫向停車格。（西新里長胡家瑒提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕本報日前獨家揭露，南港區西新里成功路一段二號到廿八號區間，停車格劃設竟然與人行道垂直，讓原本四線道的車道，縮減至兩線道，居民大嘆開車十分危險。議員李明賢表示，地方爭取將停車格改為橫向多年，去年八月再次邀集停管等相關單位會勘，以兩階段改善，歷經一年日前該路段全面正式施工完成。新的停車格設計以「分時段」汽機車共用的停車格，讓停車需求能夠彈性滿足。

南港區西新里周邊近年發展成商業區，不過早些年為工業區，多為大貨車行駛，但是近年發展後車輛漸增，在地居民指出，前幾任里長設計成停車格與人行道垂直，是為方便貨車下貨，但現在已無工廠在此，下貨需求減少，認為應優先考量民眾行車安全。

西新里里長胡家瑒也表示，停車格與人行道垂直的設計相當不合乎人性，自己就曾經為了閃躲從停車格倒車的車輛，來不及煞車自摔，也有騎腳踏車的民眾閃避不及，差點被撞倒。

取消畸形垂直 改分時段汽機車共用

議員李明賢指出，直向停車模式會導致汽車後車尾壓到人行道上，造成上班族或學生通行困擾；其次，雙向四車道被壓縮成兩車道，不僅尖峰時刻容易塞車，也容易造成事故，為調整停車格正常化，他與歷任西新里長會勘包括舉辦地方說明會溝通，一開始卡在「直向停車格調整成正常的橫向停車格，會導致車格數減少」，因此地方也出現反對聲音，希望維持直向停車格。

李明賢說明，去年八月六日再次邀集停管等相關單位會勘，在考量成功路陸續新增路外停車場，包括向陽路建案也有停車場，最後決定取消畸形的「直向停車格」，改成正常版的「橫向停車格」，日前已經正式施工完成。

南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格劃設竟然與人行道垂直。 （記者孫唯容攝）

