《北市》200公尺擠27路牌 民怨眼花撩亂超危險

北市信義路轉至基隆路車行地下道前，短短二百公尺、十多秒的距離，竟有廿七面路牌。（記者董冠怡攝）

2025/08/14 05:30

信義路轉基隆路車行地下道前 資訊超載 增加交通事故風險

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市基隆路鄰近台北一○一、世貿中心，是上下班通勤要道，大小車交織且車流量大，與同樣車流密集的信義路形成交叉。有民眾反映從信義路轉至基隆路車行地下道前，短短二百公尺、十多秒的距離，竟有廿七面路牌，還有會變換訊息的電子看板，資訊超載易使駕駛無法消化，反倒增加交通事故風險。對此，交通管制工程處回應，檢討報告預計八月底出爐，目前規劃將牌面數量砍半至十四面。

顏色多、還有電子看板 駕駛無法消化

記者昨天實地觀察，中央分隔島、路燈電桿上分別懸掛多種牌面，紅的、黃的、橘的、綠的、藍的都有，差一點就能湊齊彩虹的顏色，其中跟行駛地下道規定有關的至少六面，如「平日下午五點至晚間七點半，基隆路地下道僅准行駛環東大道」、「地下道內側車道專用號誌」（外側車道又是另一面路牌）」，還有禁止左轉、速限五十公里、前有測速照相、前方車道預告、地下道限高提醒等，令人看了眼花撩亂。

議員︰市民要的是一眼能看懂的指示

市議員陳宥丞表示，開車同時也需注意行人、標線、紅綠燈、導航等資訊，倘若路牌繁雜、重複又密集，不僅無法發揮導引功能，還會分散注意力，相當危險，要求檢討改善，而且不能只做一段就收工，應盤點全市高密度牌面的路段，市民要的不是更多的路牌，而是一眼就能看懂的指示。

交工處︰現地管制複雜 數量砍至14面

交工處回應，廿七面路牌是十多年來的積累，現地管制複雜，擔心用路人未能及時掌握道路資訊，因此連續設置牌面提醒，檢討改善方向包括移除多餘紅底白字、重複速限牌與測速告示，分開路名牌並對其車道方向，明確標示各車道目的地，重新檢視限高、電子看板位置，預計八月底出爐，規劃將牌面數量砍半至十四面，從確定牌面至完成訂製費時二個月，未來施工會避開尖峰，並由義交指揮疏導車流。

至於盤點全市高密度牌面的路段，交工處補充，增設標誌採因地制宜，故未有相關統計資料，但若有民眾反映路口或路段標誌太多，將納入減量檢討，近期僅就基隆路此例檢討中。

